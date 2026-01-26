Inter a +5, i numeri dicono che è la fuga scudetto decisiva. Ma quel precedente col Milan...
Il pari dei rossoneri e il ko del Napoli hanno fatto scappare Chivu: nell'era dei tre punti chi aveva almeno 5 punti di vantaggio alla 22esima ha sempre festeggiato il titolo, ma c'è il caso 'particolare' del 21/22di Marco Mugnaioli
La rimonta di forza contro il Pisa, unita al ko del Napoli e Torino e al pareggio del Milan all'Olimpico, potrebbero aver consegnato lo scudetto nelle mani dell'Inter. I nerazzurri di Chivu alla 22esima giornata hanno infatti 5 punti di vantaggio sulla seconda in classifica e da quando la Serie A è tornata a 20 squadre (2004/05), ogni volta che un club ha avuto 5 o più punti di vantaggio a questo punto del campionato alla fine ha festeggiato il tricolore. I tifosi dell'Inter possono chiaramente fare gli scongiuri, ma i numeri non mentono, il vantaggio è rassicurante: in oltre 20 anni è successo nove volte e in tutti i casi è stato scudetto.
Gli scongiuri però sono ammessi si diceva, perché l'unica eccezione a questa regola del 9 è datata 2021/22 e coinvolge proprio l'Inter e il Milan... Anche quell'anno dopo 22 partite giocate i nerazzurri avevano 5 punti di vantaggio sul Diavolo (53 a 48), che poi vinse lo scudetto all'ultima giornata a Reggio Emilia, ma in quel campionato alla 20esima ci fu la famosa Bologna-Inter rinviata e quindi se si prendono in considerazione le prime 22 giornate i punti di distacco tra prima e seconda erano soltanto due.
I precedenti:
Napoli 22/23, +15
Juventus 18/19, +9
Juventus 16/17, +7
Juventus 14/15, +7
Juventus 13/14, +6
Inter 2009/10, +6
Inter 2008/09, +6
Inter 2007/08, +8
Inter 2006/07, +8