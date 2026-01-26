la statistica

Inter a +5, i numeri dicono che è la fuga scudetto decisiva. Ma quel precedente col Milan...

Il pari dei rossoneri e il ko del Napoli hanno fatto scappare Chivu: nell'era dei tre punti chi aveva almeno 5 punti di vantaggio alla 22esima ha sempre festeggiato il titolo, ma c'è il caso 'particolare' del 21/22

di Marco Mugnaioli
26 Gen 2026 - 14:08
videovideo

La rimonta di forza contro il Pisa, unita al ko del Napoli e Torino e al pareggio del Milan all'Olimpico, potrebbero aver consegnato lo scudetto nelle mani dell'Inter. I nerazzurri di Chivu alla 22esima giornata hanno infatti 5 punti di vantaggio sulla seconda in classifica e da quando la Serie A è tornata a 20 squadre (2004/05), ogni volta che un club ha avuto 5 o più punti di vantaggio a questo punto del campionato alla fine ha festeggiato il tricolore. I tifosi dell'Inter possono chiaramente fare gli scongiuri, ma i numeri non mentono, il vantaggio è rassicurante: in oltre 20 anni è successo nove volte e in tutti i casi è stato scudetto.

Gli scongiuri però sono ammessi si diceva, perché l'unica eccezione a questa regola del 9 è datata 2021/22 e coinvolge proprio l'Inter e il Milan... Anche quell'anno dopo 22 partite giocate i nerazzurri avevano 5 punti di vantaggio sul Diavolo (53 a 48), che poi vinse lo scudetto all'ultima giornata a Reggio Emilia, ma in quel campionato alla 20esima ci fu la famosa Bologna-Inter rinviata e quindi se si prendono in considerazione le prime 22 giornate i punti di distacco tra prima e seconda erano soltanto due.

I precedenti:
Napoli 22/23, +15
Juventus 18/19, +9
Juventus 16/17, +7
Juventus 14/15, +7
Juventus 13/14, +6
Inter 2009/10, +6
Inter 2008/09, +6
Inter 2007/08, +8
Inter 2006/07, +8

Leggi anche

La Juve fa un favore a sè stessa ma non solo: lo scudetto va sempre più verso Milano

scudetto
milan
inter

Ultimi video

00:41
Kelly: "Orgoglioso di questa squadra"

Kelly: "Orgoglioso di questa squadra"

01:24
Inter a 5 sul Milan

Inter a +5 sul Milan

00:35
Che cos'è il derossismo?

Che cos'è il derossismo?

01:24
Trevisani: "Roma, con un esterno d'attacco sei da Champions"

Trevisani: "Roma, con un esterno d'attacco sei da Champions"

01:26
Trevisani: "La Juve gioca bene, merito di Spalletti"

Trevisani: "La Juve gioca bene, merito di Spalletti"

00:58
MCH DZEKO GOL SCHALKE MCH

Dzeko subito in gol: guarda la prima rete con la maglia Schalke

01:49
Ghilardi: "Volevamo vincerla"

Ghilardi: "Volevamo vincerla"

01:32
Allegri: "Un bel punto, importante"

Allegri: "Un bel punto, importante"

01:10
Sassuolo-Cremonese 1-0: gli highlights

Sassuolo-Cremonese 1-0: gli highlights

01:07
Atalanta-Parma 4-0: gli highlights

Atalanta-Parma 4-0: gli highlights

01:16
Genoa-Bologna 3-2: gli highlights

Genoa-Bologna 3-2: gli highlights

02:48
Roma-Milan 1-1: gli highlights

Roma-Milan 1-1: gli highlights

03:09
Juventus-Napoli 3-0: gli highlights

Juventus-Napoli 3-0: gli highlights

02:08
Gasperini: "Se avessimo perso..."

Gasperini: "Se avessimo perso..."

02:22
Ricci: "Rimpianti? No"

Ricci: "Rimpianti? No"

00:41
Kelly: "Orgoglioso di questa squadra"

Kelly: "Orgoglioso di questa squadra"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
15:17
Carretta: "Il futuro dello stadio Grande Torino va deciso entro l'estate"
15:12
Napoli, operazione ok per Neres. Si ferma anche Milinkovic: elongazione al bicipite femorale
14:52
Roma, tegola Koné: lesione al bicipite femorale e un mese di stop
13:26
Milan primo nella classifica dei rigori contro: uno ogni 3 giornate, ultima la Juve
13:04
Capello: "De Rossi come Chivu, entrati senza fare rivoluzioni"