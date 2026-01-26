Inter a +5, i numeri dicono che è la fuga scudetto decisiva. Ma quel precedente col Milan...

La rimonta di forza contro il Pisa, unita al ko del Napoli e Torino e al pareggio del Milan all'Olimpico, potrebbero aver consegnato lo scudetto nelle mani dell'Inter. I nerazzurri di Chivu alla 22esima giornata hanno infatti 5 punti di vantaggio sulla seconda in classifica e da quando la Serie A è tornata a 20 squadre (2004/05), ogni volta che un club ha avuto 5 o più punti di vantaggio a questo punto del campionato alla fine ha festeggiato il tricolore. I tifosi dell'Inter possono chiaramente fare gli scongiuri, ma i numeri non mentono, il vantaggio è rassicurante: in oltre 20 anni è successo nove volte e in tutti i casi è stato scudetto.