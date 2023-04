Serie A, Spezia-Monza 0-2: decidono Ciurria e Carlos Augusto

SPEZIA-MONZA 0-2

Al Picco i brianzoli vincono con un gol per tempo: liguri inguaiati in zona retrocessione

Nella 32.ma giornata di Serie A il Monza batte lo Spezia 2-0, infila la terza vittoria consecutiva e vola alto in classifica a quota 44 complicando i piani salvezza degli uomini di Semplici. Al Picco nel primo tempo Kovalenko fallisce due grandi occasioni, poi Ciurria (21') sblocca la gara con un sinistro preciso dal limite. Nella ripresa i liguri provano a reagire, ma i brianzoli controllano la gara e chiudono i conti nel recupero con Carlos Augusto (93').

LA PARTITA

La corsa del Monza verso i piani alti della classifica prosegue. Dopo aver battuto Inter e Fiorentina, la squadra di Palladino fa fuori anche lo Spezia e aggancia momentaneamente il Bologna subito dietro alle sette big del campionato. Al Picco altra prova solida e concreta degli uomini di Palladino, a cui basta un tracciante di Ciurria per respingere il forcing iniziale dei liguri e indirizzare l'inerzia del match col piglio e la sicurezza e la tranquillità di chi ha le idee chiare su cosa fare in campo. Tutto con una gestione della partita da grande squadra e un finale in controllo con tanto di raddoppio nel recupero. Due gol che puniscono uno Spezia troppo remissivo nei duelli e poco cattivo in zona gol. Problemi che rischiano di rendere il finale di stagione davvero complicato.

Senza Maldini e Nzola, al Picco Semplici piazza Shomurodov e Verde nel tridente insieme a Gyasi. Palladino invece conferma Mota al centro dell'attacco con Caprari e Colpani sulla trequarti e Pessina e Rovella in mediana. A buon ritmo è lo Spezia a iniziare meglio manovrando da dietro e spingendo sugli esterni. La prima occasione importante capita a Kovalenko sugli sviluppi di uno schema su calcio d'angolo, ma l'ucraino manca il pallone da buona posizione e il Monza si salva. Occasione che accende la gara e definisce subito il tema tattico del match. A caccia di punti per la salvezza, lo Spezia pressa e prova subito a verticalizzare in profondità per le punte. Senza fretta, il Monza invece cerca il possesso e avanza manovrando con ordine e precisione. Da una arte Di Gregorio esce su Shomurodov, poi respinge sulla linea una conclusione da due passi ancora di Kovalenko. Dall'altra Ciurria prende invece la mira dal limite e a batte di sinistro Dragowski con l'aiuto del palo. Gol che sblocca la gara e segna il match. Colpito a sorpresa, lo Spezia prova a guadagnare metri. La reazione degli uomini di Semplici però è troppo disordinata e davanti non trova sbocchi se non sui calci piazzati. Amian spedisce alto di testa da buona posizione, poi il primo tempo si chiude con le parate di Dragowski su Mota e Carlos Augusto.

La ripresa inizia senza cambi e con le squadre più lunghe. Di Gregorio ferma un sinistro dal limite di Bastoni, poi la difesa ligure disinnesca un cross pericoloso di Ciurria. Ordinato e organizzato, il Monza alza il baricentro e controlla il match col giropalla. Un possesso preciso e insistito che sposta la gara nella metà campo ligure ed esalta le qualità nello stretto degli uomini di Palladino. Su un cross di Rovella, Dragowski evita l'autogol di Kovalenko. Poi Semplici toglie Kovalenko, Bastoni e Verde e fa entrare Agudelo, Reca e Cipot. Mossa a cui Palladini risponde sostituendo Rovella e Colpani con Machin e Birindelli. Amian impegna Di Gregorio da lontano, poi chiude bene su un cross di Birindelli. Dopo un tiro alto dal limite, Caprari lascia il posto a Petagna. E col Monza più basso il match si accende solo a intermittenza. Da una parte Petagna e Ciurria non concretizzano un buon contropiede e l'ex Napoli sbaglia tutto davanti a Dragowski, dall'altra invece Esposito sfiora l'incrocio dei pali su punizione e Agudelo non trova la porta in un paio di occasioni. Occasioni che portano la gara al finale, animato nel recupero da Carlos Augusto, che si sovrappone a mille all'ora e chiude i conti in ripartenza. Il Monza vince e vola alto. Lo Spezia invece ora sente il fiato sul collo.



LE PAGELLE

Ciurria 7: corre, si propone e dà sbocco alla manovra a destra in tandem con Colpani. Prezioso anche in fase di non possesso. Nel primo tempo spacca il match con un tracciante preciso dal limite. Nella ripresa bene anche sulla trequarti

Caldirola 6,5: guida la difesa con personalità, fisicità e tempismo. Attento in marcatura e pronto anche a farsi vedere in appoggio

Pessina 6,5: in mezzo al campo alza la diga insieme a Rovella e non si passa. Geometrie, solidità e qualità nel palleggio al servizio della squadra

Kovalenko 5: corre e si propone, ma è troppo impreciso nelle conclusioni e disordinato e molle in fase di non possesso. Nel primo tempo fallisce due grandi occasioni e si perde Ciurria sull'azione del gol

Esposito 5,5: dovrebbe essere il fulcro del gioco dello Spezia, ma Colpani si abbassa per schermarlo in avvio di manovra e non riesce ad accendere la luce in regia

Dragowski 6,5: sul tracciante di Ciurria e sul raddoppio Carlos Augusto non può fare molto. Nel primo tempo però tiene in partita lo Spezia con due belle parate e nella ripresa evita anche un autogol di testa di Kovalenko



IL TABELLINO

SPEZIA-MONZA 0-2

Spezia (4-3-3): Dragowski 6,5; Amian 5,5, Ampadu 6,5 (42' st Nikolaou sv), Wisnieski 6, Bastoni 6 (13' st Reca 5,5); Ekdal 6, Esposito 5,5, Kovalenko 5 (13' st Agudelo 6); Gyasi 5 (35' st Krollis sv), Shomurodov 5, Verde 5,5 (13' st Cipot 6).

A disp.: Zoet, Marchetti, Ferrer, Caldara, Bourabia, Sala. All.: Semplici 5,5

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio 6,5; Izzo 6, Pablo Marì 6, Caldirola 6,5; Ciurria 7 (33' st Sensi sv), Rovella 6 (16' st Birindelli 6), Pessina 6,5, Carlos Augusto 7; Colpani 6,5 (16' st Machin 6), Caprari 5,5 (21' st Petagna 5,5); Dani Mota 6,5 (33' st Valoti sv).

A disp.: Cragno, Sorrentino, Donati, Marlon, Antov, Barberis, Carboni, Ranocchia, Vignato, Gytkjaer. All.: Palladino 6,5

Arbitro: Rapuano

Marcatori: 21' Ciurria (M), 48' st Carlos Augusto

Ammoniti: Gyasi (S), Birindelli, Sensi (M)

Espulsi: -

• Da inizio 2023 lo Spezia è la squadra che ha realizzato meno reti in Serie A (12).• Lo Spezia non è riuscito a segnare in sette delle ultime nove gare casalinghe di Serie A, tante volte quante nelle precedenti 46 partite in casa nella massima serie.• Lo Spezia ha subito almeno un gol in 13 degli ultimi 14 match disputati in Serie A - più in generale, nessuna squadra ha mantenuto meno volte la porta inviolata rispetto ai liguri (quattro) in questo campionato.• Lo Spezia ha subito gol nel primo tempo nelle ultime cinque partite di campionato: l’ultima volta ad aver fatto peggio in Serie A risale al periodo tra aprile e maggio 2022 (sei volte in quel caso).• Il Monza ha conquistato 22 punti nelle prime 16 trasferte di campionato; l’ultima squadra ad aver registrato questo bottino nelle prime 16 gare esterne in Serie A è stata il Chievo 2001/02 (22 punti).• Il Monza ha vinto le ultime tre gare in Serie A e non ci riusciva dalle prime tre partite della gestione Palladino (tra settembre e ottobre 2022): l'ultimo successo di quella serie arrivò proprio contro lo Spezia (2-0 all'U-Power Stadium).• Il Monza è una delle quattro squadre, con Lazio, Milan e Sassuolo, ad avere due giocatori con almeno cinque gol e almeno cinque assist in questo campionato (Carlos Augusto, Ciurria).• Nove degli ultimi 10 gol del Monza (escluse autoreti) sono state realizzate da giocatori differenti: Izzo, Sensi, C.Augusto, Colpani, Rovella, Caldirola, Mota, Pessina e Ciurria.• Quinto gol per Patrick Ciurria, il primo da fuori area per l’attaccante italiano in questo campionato; l’ultimo gol dei brianzoli dalla distanza era stato realizzato da Filippo Ranocchia contro il Milan, il 22 ottobre scorso.• Primo assist per Andrea Colpani in Serie A: l’ultimo passaggio vincente del centrocampista italiano era stato servito per la rete di Marco D’Alessandro contro la Cremonese in Serie B, il 6 febbraio 2022.• Con il gol odierno Carlos Augusto è salito a quota sei in campionato: solo Jeremie Frimpong (otto) ne ha realizzati più del brasiliano tra i difensori presenti nei maggiori cinque campionati europei.