Ashley Young si ritira: l'ex Inter appende gli scarpini al chiodo a fine stagione

30 Apr 2026 - 10:45
Ashley Young © italyphotopress

Ashley Young © italyphotopress

Ashley Young ha ufficializzato il suo addio al calcio giocato, annunciando che la sfida di sabato con la maglia dell'Ipswich segnerà l'atto conclusivo di una straordinaria carriera professionistica durata 23 anni.

L'ex esterno dell'Inter, protagonista dello scudetto nel 2021, ha ripercorso il suo lungo viaggio attraverso un post emozionante su X: "Da San Siro a Old Trafford, è stato un percorso che da bambino potevo solo sognare, ma ogni sogno ha una fine: sabato sarà la mia ultima partita". Classe 1985, Young in una stagione e mezza a Milano aveva collezionato 59 presenze e 5 reti, diventando il primo inglese a vincere il campionato con la maglia nerazzurra.

Dopo aver calcato i palcoscenici più prestigiosi d'Europa e aver vestito la maglia della Nazionale inglese (39 presenze), l'ex anche di Watford (101 presenze), Aston Villa (210 presenze), Manchester United (192 presenze e sette titoli) ed Everton (63 presenze) ha salutato i tifosi con un simbolico "23 anni e OUT!".

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