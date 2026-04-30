Ashley Young si ritira: l'ex Inter appende gli scarpini al chiodo a fine stagione

L'ex esterno dell'Inter, protagonista dello scudetto nel 2021, ha ripercorso il suo lungo viaggio attraverso un post emozionante su X: "Da San Siro a Old Trafford, è stato un percorso che da bambino potevo solo sognare, ma ogni sogno ha una fine: sabato sarà la mia ultima partita". Classe 1985, Young in una stagione e mezza a Milano aveva collezionato 59 presenze e 5 reti, diventando il primo inglese a vincere il campionato con la maglia nerazzurra.