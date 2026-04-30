Juventus: il rebus Douglas Luiz complica i piani di Comolli e Chiellini

30 Apr 2026 - 10:38
Douglas Luiz - 51,50 milioni di euro © Getty Images

Douglas Luiz - 51,50 milioni di euro © Getty Images

Il mercato in uscita della Juventus vive attualmente una situazione di stallo, con i bianconeri che non riescono a piazzare i propri esuberi: l’Aston Villa non sembra interessato a far valere l’opzione d’acquisto per Douglas Luiz. Il centrocampista brasiliano, acquistato il 30 giugno 2024 dall’Aston Villa per 50 milioni di euro, più un altro milione e mezzo di oneri accessori e i cartellini di Iling-Junior e Barrenechea, dopo aver arrancato una stagione intera, la scorsa estate il brasiliano è tornato a Birmingham con la speranza di restarci a lungo. Speranza che potrebbe essere infranta entro qualche settimana: a oggi, come fa sapere Tuttosport, gli inglesi non sembrano orientati a riscattare il centrocampista sulla base dell’accordo raggiunto con la Juventus, 25 milioni di euro più 3 di bonus. Il brasiliano, arrivato a Torino con l’ex compagna Alisha Lehmann, pure lei oggetto misterioso e accantonata presto dalla Juventus Women (ora al Leicester Woman, dopo una stagione deludente al Como), farà ritorno in Italia, ma non è assolutamente nei piani di Luciano Spalletti. Altro lavoro per Comolli e Chiellini, che dovranno dragare il mercato alla ricerca di destinazioni gradite al calciatore.

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