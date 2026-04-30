Vertice a Milanello: Allegri e Furlani disegnano il Milan formato Champions

Massimiliano Allegri e l'amministratore delegato Giorgio Furlani si riuniranno oggi a pranzo a Milanello per definire le strategie del mercato estivo, con il tecnico che ha già messo nel mirino il rafforzamento prioritario di centravanti e mediana. Il summit, l'ennesimo di una serie che conferma la volontà dell'allenatore di proseguire il suo percorso in rossonero, servirà a far convergere le esigenze tecniche con la sostenibilità finanziaria del club, legata a doppio filo alla qualificazione nella prossima Champions League. Il raggiungimento dell'obiettivo stagionale garantirebbe infatti al Milan un tesoretto Uefa da circa 60 milioni di euro, cifra che la società è pronta a reinvestire interamente per accontentare le richieste di Allegri e colmare i vuoti nei ruoli attualmente ritenuti più scoperti. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.