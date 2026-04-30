Interrogatorio Gervasoni: oggi il faccia a faccia col pm in un luogo segreto
Il supervisore Var Andrea Gervasoni risponde al pm Ascione in una caserma segreta. Al centro Salernitana-Modena, ma pesano le ombre sui casi di Inter e Roma.
Andrea Gervasoni © Aia-Figc.it
Andrea Gervasoni, supervisore Var indagato per frode sportiva, si presenta oggi alle ore 11 davanti al pm Maurizio Ascione in una caserma segreta della Guardia di Finanza a Milano per rispondere delle accuse legate alla gestione della tecnologia in campo.
Il nucleo centrale del confronto riguarda la gara di Serie B Salernitana-Modena dell'8 marzo 2025, dove Gervasoni avrebbe indebitamente pressato l'addetto Var Luigi Nasca per indurre l'arbitro Giua a revocare un calcio di rigore, ma l'attenzione degli inquirenti potrebbe estendersi anche alla gestione del contatto Ndicka-Bisseck in Inter-Roma del mese successivo.
Mentre il designatore Gianluca Rocchi ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere, l'avvocato di Gervasoni si dice pronto a "chiarire al buio", pur restando cauto su eventuali domande a sorpresa riguardanti le presunte "bussate" in sala Var evocate dagli esposti di Domenico Rocca.