Serie B: vince la Juve Stabia, pareggi per Bari e Samp. Deludono Frosinone e Cosenza

MANTOVA-SAMPDORIA 2-2

Reduce dal k.o. interno contro il Cesena, la Sampdoria fa visita al Mantova al Danilo Martelli e riesce a passare in vantaggio al 22’: assist di Veroli e primo gol in campionato per Depaoli, dimenticato tutto solo nel cuore dell’area di rigore dalla difesa lombarda. Passano pochi secondi e il capitano della Samp trova pure la doppietta, sfruttando il folle retropassaggio di Redolfi: incolpevole Festa, provvidenziale invece alla mezz’ora sulla girata di un Depaoli davvero scatenato. Al 40’ arriva anche la prima conclusione del Mantova: a provarci è Trimboli, con Ghidotti che non si lascia però superare. In chiusura di primo tempo, Redolfi colpisce poi un palo per i biancorossi, nel tentativo di servire Mancuso, mentre Semplici perde Ghidotti per infortunio all’intervallo. Al suo posto entra Vismara, trafitto da Mancuso al 50’ e da Trimboli al 53’: in pochi secondi il Mantova riesce quindi a pareggiare il match sul 2-2. È proprio questo il risultato finale, visto che il palo ferma Debenedetti al 94’. Il Mantova sale quindi a 28 punti e la Sampdoria a 22.