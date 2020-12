Serie B, Tutino e Djuric rimontano l’Entella: la Salernitana vince 2-1

SERIE B

La quattordicesima giornata di Serie B si apre con l’anticipo tra Salernitana e Virtus Entella vinto dai campani per 2-1. All’Arechi, i liguri vanno in vantaggio nel primo tempo con Mancosu (38’) ma nella ripresa Tutino al 47’ e Djuric su rigore al 66’ concretizzano la rimonta per la compagine di casa. La squadra di Castori così sale momentaneamente in testa alla classifica, l’Entella invece resta inchiodato all’ultimo posto. lapresse

Dopo i pareggi con Frosinone e Lecce, la Salernitana riallaccia il filo con la vittoria e si impone 2-1 in rimonta sulla Virtus Entella, risultato che consente alla banda di Castori di salire momentaneamente in vetta alla classifica di Serie B. Poche emozioni e portieri scarsamente impegnati nei primi quarantacinque minuti. Le conclusioni di Aya e Casasola da una parte e di De Luca dall’altra sono poco precise e così il primo intervento degno di nota si registra al 33’ con Russo che sventa il tiro di Tutino. Cinque minuti dopo, sviluppando con successo un buon contropiede, l’Entella trova il gol che sblocca la gara con Mancosu. Per assistere alla reazione dei campani bisogna attendere la ripresa quando al 47’ Tutino insacca di testa l’1-1 per i padroni di casa su assist di Cicarelli. La Salernitana ormai è lanciata e schiacciando gli ospiti nella loro metà campo al 66’ passano in vantaggio: Poli atterra Tutino in area di rigore e dal dischetto Djuric non sbaglia il 2-1. Nei restanti minuti gli amaranto, approfittando della poca consistenza dell’Entella, gestiscono il risultato non disdegnando però anche qualche sortita offensiva con cui, in più d’un occasione, vanno vicini al 3-1. Finisce dunque con il ritorno al successo della Salernitana e, contemporaneamente, la nona sconfitta stagionale per l’Entella, sempre più ultimo a quota 5 punti.

