Serie B: il Monza non va oltre l'1-1 con la Spal, il Chievo vince e aggancia i brianzoli

SERIE B

Nel 20esimo turno di Serie B il big match di giornata vede la Spal e il Monza dividersi la posta in gioco con un 1-1 maturato nel primo tempo: reti di Gytkjaer e Valoti. I brianzoli scivolano così a -6 dalla capolista Empoli, in coabitazione con il Chievo, vittorioso per 3-1 contro il Pescara. Al Bentegodi vantaggio di Palmiero e risposta di Maistro, con il successo che matura nella ripresa grazie ai gol di Mogos e De Luca.



SPAL-MONZA 1-1

Il campionato non è la Coppa Italia: la Spal lo ricorda a tutti, dimostra di aver dimenticato la batosta incassata mercoledì dalla Juventus e mette in campo un’ottima prestazione al Mazza. Il Monza fa invece i conti con un rallentamento generale, testimoniato dal terzo pareggio nelle quattro gare di Serie B del 2021. Dopo una buona occasione sui piedi di Strefezza, è un’invenzione di Mota Carvalho a consegnare al match il primo gol: dribbling sulla sinistra e cross in controtempo, su cui Gytkjaer ribadisce dopo soli 13 minuti che lui sa segnare anche se in Brianza è arrivato Diaw. I padroni di casa sono però vivi e lo dimostrano in grande stile alla mezz’ora, quando Sala fa partire un cross dolce dalla sinistra che è un invito perfetto per Valoti: coordinazione eccellente e destro al volo per l’1-1 ferrarese. Prima dell’intervallo il Monza rischia addirittura il ribaltone, ma Frattesi è abile ad anticipare Paloschi sul cross di Seck. È proprio il numero 80 di Marino a rappresentare la maggior minaccia della Spal nella ripresa, con due occasioni su tutte: Di Gregorio gliele nega entrambe, la prima quasi casuale e la seconda nata invece da un dribbling tutto mancino dell’attaccante. Con questo pareggio il Monza fa i conti con i sei punti di ritardo dalla capolista Empoli e ora condivide la seconda posizione con il Chievo. Un punto più dietro staziona sempre la Spal in coabitazione con la Salernitana, impegnata nel posticipo del lunedì in casa della Reggina.

CHIEVO-PESCARA 3-1

Il Chievo, in B, proprio non ci vuole stare. La vittoria contro il Pescara è l’ennesima testimonianza della volontà gialloblù di battagliare anche e soprattutto in un campionato molto competitivo nelle prime dieci posizioni. Finte, veli e sponde. Dopo soli quattro minuti e mezzo il vantaggio dei padroni di casa ha tutti questi ingredienti e la firma ce la mette Palmiero con un tiro velenoso da fuori area che sfugge al tuffo di Fiorillo. Gli abruzzesi dimostrano però sùbito di sentirsi a disagio come chiudi-fila del campionato e sfiorano il pari dopo una manciata di granelli di sabbia oltre il collo della clessidra: la gran botta mancina di Odgaard si stampa però sul primo palo. Al 24’ allora ci pensa Maistro a sorprendere Semper e lo fa con una prodezza alla Del Piero: dribbling sulla trequarti, movimento ad accentrarsi e destro a giro per l’1-1. Sono questi i due gioielli che illuminano il primo tempo del Bentegodi, che nella ripresa non si fa attendere per la terza rete. Trascorrono solamente 31 secondi, con Sorensen che libera l’area ma trova Mogos: controllo al limite del terzino e grande botta a riportare il Chievo con il muso davanti. Il Pescara prova a questo punto a ripetere l’aggancio della prima frazione, ma a un quarto d’ora dal termine De Luca fa pagare a caro prezzo un’ingenuità difensiva di Rigoni e certifica il 3-1 finale. Terza sconfitta consecutiva per la squadra di Breda, superata ieri dall’Ascoli, mentre i gialloblù non cadono ormai in campionato dal 5 dicembre scorso.

