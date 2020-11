Serie B, torna alla vittoria il Lecce: al Via del Mare Pescara battuto 3-1

SERIE B

Dopo due pareggi contro Cremonese e Cosenza, il Lecce torna alla vittoria in Serie B e accorcia in classifica sulle primissime della classe. La formazione di Eugenio Corini (in tribuna, squalificato) si impone 3-1 su un Pescara sempre più ultimo grazie alle reti di Stepinski (13’ e 75’) e di Coda al 50’. Per gli abruzzesi in gol Maistro al 67’. I salentini ottengono così, alla sesta giornata, la prima vittoria casalinga in campionato. lapresse

LECCE-PESCARA 3-1

Quattro giornate dopo l’ultimo successo, il Lecce torna a conquistare i tre punti e lo fa vincendo sul campo amico del Via del Mare dove, finora, i giallorossi in campionato avevano ottenuto solo due pareggi. A finir preda delle offensive pugliesi è il Pescara di Oddo, al quinto ko consecutivo e sempre più ultimo in classifica. Il match si apre con il Lecce che vuole subito imporre la sua legge: al 6’ Coda, da pochi passi, mette subito alla prova i riflessi di Fiorillo. Il portiere biancoazzurro però non può niente, sette minuti più tardi, sulla bella girata in area di Stepinksi che dà l’1-0 ai padroni di casa. Registrato il vantaggio pugliese, la gara attraversa una lunga fase di stanca. Si arriva così al 40’ quando Coda manca il raddoppio a tu per tu con Fiorillo e Mancosu protesta per la deviazione con un braccio di Balzano. La ripresa vede, come ad inizio gara, il Lecce gettarsi in attacco alla ricerca del gol della tranquillità, missione in cui i giallorossi riescono al 50’ con Coda su assist di Mancosu. Il 2-0 non placa l’inerzia favorevole dei pugliesi che nei minuti successivi continuano a mettere pressione sul Pescara che però ha il merito, grazie al bel tiro a giro di Maistro, di riaprire improvvisamente la gara al 67’. Con rinnovata fiducia gli ospiti si riversano nella metà campo avversaria, impegnano in più d’un occasione Gabriel ma, nel loro momento migliore, pagano l’ingenuità in impostazione di Fernandes che spiana la strada al 3-1 di Stepinksi. La rete del polacco annichilisce definitivamente gli abruzzesi e dà al Lecce la certezza del secondo successo stagionale.