Serie B: Thorstvedt-Mulattieri, il Sassuolo vince il derby

Dopo aver conquistato la vetta della Serie B, il Sassuolo non si ferma più. I neroverdi espugnano Reggio Emilia e sconfiggono 2-0 la Reggiana, portandosi momentaneamente a +4 sulle inseguitrici. Il match è tutt'altro che semplice per Grosso e i suoi, salvati da Moldovan sulla chance costruita da Gondo. Berardi suona la carica e il Sassuolo, nonostante il ko di Romagna, risale di tono. Troppi errori per la formazione ospite, che però la sblocca nel momento perfetto. Siamo al 46' del primo tempo e Berardi calcia una punizione verso l'area, che viene corretta in rete da Thorstvedt: Bardi è immobile, ecco l'1-0. Nella ripresa la Reggiana si salva sulla doppia chance costruita da Laurienté e Pierini, mentre Bardi evita il bis di Thorstvedt. Una parata che esalta i suoi, che sfiorano il pari con Portanova e Pettinari prima di capitolare. In una gara molto nervosa, con ben 12 ammoniti, il bis è di Mulattieri: l'ex Inter gira in rete il cross di Toljan e chiude i giochi. Vano il tentativo di Girma nel recupero, la Reggiana perde 2-0 e rischia grosso: solo 15 punti per Viali, ora a +2 sulla terzultima. Sale a quota 34 il Sassuolo, che guida (per ora) a +4 su Pisa e Spezia.