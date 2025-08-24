Serie B: Spezia ko con la Carrarese, vincono Venezia e Frosinone. Pari tra Catanzaro e Sudtirol

I liguri sconfitti 2-0 in casa, 2-1 dei lagunari sul Bari: i ciociari superano l’Avellino 2-0
Nella prima giornata di Serie B cade lo Spezia, sconfitto 2-0 tra le mura casalinghe per mano della Carrarese. Liguri sotto di un gol e di un uomo all’intervallo (espulso Kouda), poi Schiavi firma la sua doppietta al 71’. Il Venezia piega 2-1 il Bari con Duncan e Bjarkason, 2-0 del Frosinone sull’Avellino (reti di Koutsoupias e Marchizza). Finisce in pareggio 1-1 il match tra Catanzaro e Sudtirol, Iemmello risponde a Kofler.
VENEZIA-BARI 2-1
Buona la prima del Venezia, che supera 2-1 il Bari al debutto nella nuova Serie B. L'avvio al Penzo è subito favorevole ai lagunari, che al 9' sono già in vantaggio: Busio calcia ma la sfera, deviata, diventa comoda per Bjarkason, bravo a controllare e a metterla all'angolino. I padroni di casa si vedono annullare due gol, entrambi per fuorigioco: uno di Yeboah e uno di Adorante. Dal possibile 2-0 all'1-1, perché al 26' il destro di Dorval entra in porta. Sembra essere il terzo gol annullato, ma stavolta la posizione è regolare e il Var conferma il pareggio dei pugliesi. Al 43', però, gli arancioneroverdi tornano avanti con la meraviglia di Duncan: sinistro dalla lunga distanza sotto l'incrocio e 2-1. Nella ripresa, Pagano ci prova con uno splendido tiro ma centra il palo. Vanno vicini al 2-2 anche Moncini, Sibilli e Rao, murati però da Stankovic. Finisce 2-1 e il Venezia parte al meglio: ricomincia la risalita verso la Serie A. Secondo ko di fila per il Bari dopo quello in Coppa Italia a San Siro.
SPEZIA-CARRARESE 0-2
Dopo il doppio poker incassato la scorsa stagione, la Carrarese si vendica e vince il Derby del Picco con lo Spezia. Tutto ruota attorno a un episodio che arriva poco prima del recupero: trattenuta di Kouda su Finotto pronto a calciare a rete da pochi passi. Dopo l'on-field review, il verdetto è impietoso per i liguri: rosso e rigore per i toscani, con Schiavi che dal dischetto non sbaglia. Al 71', ecco l'episodio che taglia definitivamente le gambe allo Spezia: il raddoppio firmato ancora da Schiavi, che con una conclusione dal limite a fil di palo raddoppia. Il gol, di fatto, chiude la partita: l'anno scorso era finita, su questo campo, 4-2, mentre a Carrara 0-4. Dopo un 2024/2025, i toscani si prendono la rivincita e partono al meglio nel nuovo campionato. Subito ko, invece, i liguri.
CATANZARO-SUDTIROL 1-1
Il Sudtirol chiama, il Catanzaro risponde: il match al Ceravolo finisce 1-1. Gli altoatesini spingono subito forte sull’acceleratore, stappando la partita poco prima del quarto d’ora: al 13’ la punizione pennellata da Casiraghi incontra l’incornata di Raphael Kofler, che insacca l’1-0. I calabresi sembrano accusare il colpo, ma verso la fine del primo tempo iniziano a spingere alla ricerca del pari. Per la rete dell’1-1 la squadra di Aquilani deve aspettare il 61’, quando il solito Iemmello si inventa il pareggio con un destro capolavoro da fuori area. Gli ospiti contro-reagiscono alla rete subita, ma la sfida tramonta in parità. Finisce 1-1, con Catanzaro e Sudtirol che esordiscono con un punto per parte.
FROSINONE-AVELLINO 2-0
Tutto piuttosto facile per il Frosinone, che piega l’Avellino 2-0 al debutto nonostante mezzora di inferiorità numerica. Le cose si mettono subito molto bene per i ciociari, che al 4’ sbloccano il proprio Campionato con la rete di Koutsoupias dopo la bella azione di Ghedjemis. Poco prima della mezzora di gioco i padroni di casa raddoppiano: assist di Calò per il 2-0 di Marchizza (risultato con cui le due squadre rientrano negli spogliatoi). In avvio di secondo tempo arriva l’episodio a favore dei campani: fallo da ultimo uomo di Calvani e Frosinone in dieci uomini. La formazione allenata da Biancolino non riesce a sfruttare la superiorità numerica nemmeno per accorciare le distanze, con l’incontro che tramonta senza ulteriori marcature. Primi tre punti per il Frosinone con questo 2-0, l’Avellino torna in Serie B con una sconfitta.
