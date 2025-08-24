Serie B: Spezia ko con la Carrarese, vincono Venezia e Frosinone. Pari tra Catanzaro e Sudtirol

VENEZIA-BARI 2-1

Buona la prima del Venezia, che supera 2-1 il Bari al debutto nella nuova Serie B. L'avvio al Penzo è subito favorevole ai lagunari, che al 9' sono già in vantaggio: Busio calcia ma la sfera, deviata, diventa comoda per Bjarkason, bravo a controllare e a metterla all'angolino. I padroni di casa si vedono annullare due gol, entrambi per fuorigioco: uno di Yeboah e uno di Adorante. Dal possibile 2-0 all'1-1, perché al 26' il destro di Dorval entra in porta. Sembra essere il terzo gol annullato, ma stavolta la posizione è regolare e il Var conferma il pareggio dei pugliesi. Al 43', però, gli arancioneroverdi tornano avanti con la meraviglia di Duncan: sinistro dalla lunga distanza sotto l'incrocio e 2-1. Nella ripresa, Pagano ci prova con uno splendido tiro ma centra il palo. Vanno vicini al 2-2 anche Moncini, Sibilli e Rao, murati però da Stankovic. Finisce 2-1 e il Venezia parte al meglio: ricomincia la risalita verso la Serie A. Secondo ko di fila per il Bari dopo quello in Coppa Italia a San Siro.



SPEZIA-CARRARESE 0-2

Dopo il doppio poker incassato la scorsa stagione, la Carrarese si vendica e vince il Derby del Picco con lo Spezia. Tutto ruota attorno a un episodio che arriva poco prima del recupero: trattenuta di Kouda su Finotto pronto a calciare a rete da pochi passi. Dopo l'on-field review, il verdetto è impietoso per i liguri: rosso e rigore per i toscani, con Schiavi che dal dischetto non sbaglia. Al 71', ecco l'episodio che taglia definitivamente le gambe allo Spezia: il raddoppio firmato ancora da Schiavi, che con una conclusione dal limite a fil di palo raddoppia. Il gol, di fatto, chiude la partita: l'anno scorso era finita, su questo campo, 4-2, mentre a Carrara 0-4. Dopo un 2024/2025, i toscani si prendono la rivincita e partono al meglio nel nuovo campionato. Subito ko, invece, i liguri.