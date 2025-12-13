Logo SportMediaset

Calcio

Inter in ansia per Dumfries: dolore continuo alla caviglia. Per ora operazione esclusa

13 Dic 2025 - 11:00
 DUMFRIES © Getty Images

C'è molta attenzione in casa Inter per le condizioni di Denzel Dumfries. Secondo quanto riporta Tuttosport, la preoccupazione ad Appiano Gentile è reale: nonostante settimane di terapie, l'olandese continua a sentire dolore alla caviglia sinistra non appena prova a correre.

Il problema, nato da un contrasto con Zaccagni in Inter-Lazio del 9 novembre e prolungatosi con l'Olanda, si è rivelato più serio del previsto. Le cure non hanno funzionato e il club ha deciso di sottoporre l'esterno a visite specialistiche con i migliori luminari del settore. Entro una settimana, prima della partenza per la Supercoppa a Riad, verrà presa una decisione definitiva: la speranza della società è di scongiurare l'intervento chirurgico, un'ipotesi che nessuno vuole ancora prendere in considerazione.

Al momento l'Inter non intende intervenire sul mercato, forte dell'esplosione del talento di Luis Henrique e della duttilità di Carlos Augusto e Diouf.

dumfries
inter
infortunio
operazione
rientro

