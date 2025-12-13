Milan, mistero Gimenez: un mese e mezzo di stop senza diagnosi

Milan-Pisa: Maignan, Gimenez, Leao, Touré © Getty Images
Da grande colpo del gennaio 2025 a possibile esubero nel gennaio 2026. La parabola di Santiago Gimenez al Milan si sta complicando e, secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, il suo futuro è seriamente in bilico.
Il messicano è fermo da un mese e mezzo, dalla partita contro l'Atalanta. Doveva essere la settimana del rientro ma l'attaccante continua a lavorare a parte per un problema alla caviglia. Ufficialmente non c'è mai stata una diagnosi né un comunicato medico del club, eppure lo stop si prolunga ben oltre le previsioni tanto che la Supercoppa Italiana sarebbe a rischio.
La situazione non è solo fisica, ma anche psicologica.viste le voci di mercato che si fanno sempre più insistenti: l'addio nella finestra invernale non è più un'ipotesi remota.