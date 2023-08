Serie B: la Samp trionfa 2-1 a Terni, il Cosenza travolge l’Ascoli. Pari tra Cremonese e Catanzaro

SERIE B

Buona la prima per Pirlo con i liguri, i calabresi approfittano di una tripla superiorità numerica nel 3-0 sui marchigiani

© ipp Prima giornata di Serie B 23/24: inizia bene l’avventura di Andrea Pirlo sulla panchina della Sampdoria: i blucerchiati trionfano per 2-1 in casa della Ternana grazie a La Gumina (5’) e Depaoli (77’). Inutile la rete di Distefano al 91’. Bene anche il Cosenza, che travolge l’Ascoli per 3-0 giocando per tutto il secondo tempo in tripla superiorità numerica (tre espulsioni in quindici minuti per i marchigiani). Cremonese-Catanzaro 0-0.

TERNANA-SAMPDORIA 1-2

Buona la prima per Andrea Pirlo sulla panchina della Sampdoria: i blucerchiati vincono 2-1 all’esordio in casa della Ternana. Nonostante i ritmi non altissimi i liguri passano in vantaggio dopo cinque minuti: è La Gumina a firmare l’1-0 su calcio di rigore. La Samp continua a tenere il possesso del pallone, senza però affondare. Verso la fine del primo tempo si fanno vedere anche gli umbri, senza però rendersi eccessivamente pericolosi: al duplice fischio la squadra di Pirlo è avanti di un gol. Nella ripresa l’incontro non decolla, con entrambe le squadre ad attendere. Al 77’ i blucerchiati mettono l’ipoteca sulla partita, con il destro di Depaoli che si insacca alle spalle di Iannarilli. Nel finale c’è spazio per il gol della bandiera dei rossoverdi, segnato dal subentrato Distefano al 91’. Finisce 2-1, con la Samp che inizia il campionato di Serie B prendendosi tre punti.



CREMONESE-CATANZARO 0-0

Termina in pareggio 0-0 senza troppe emozioni la sfida tra Cremonese e Catanzaro. Un primo tempo con poche note da segnalare: tanti errori in costruzione per entrambe le squadre, con l’intensità della gara che si imposta su ritmi molto bassi. A provarci tra le file dei grigiorossi è Afena-Gyan, ma le sue conclusioni sono imprecise. Si rientra negli spogliatoi sul punteggio di 0-0. Nei secondi quarantacinque minuti gli uomini di Ballardini cercano di aumentare leggermente la pressione, provando a spingere nella parte finale. Gli ospiti si difendono piuttosto bene, senza concedere occasioni colossali. La partita finisce 0-0, con le squadre che si dividono la posta in palio.



COSENZA-ASCOLI 3-0

Inizia bene il campionato del Cosenza, vittorioso per 3-0 in casa contro l’Ascoli. Nel primo tempo succede di tutto: al 20’ i calabresi mettono il muso in avanti, grazie al calcio di rigore trasformato da Tutino. Dopo la mezzora di gioco la partita dei marchigiani viene compromessa pesantemente, con una clamorosa tripla espulsione nel giro di un quarto d’ora: al 36’ arriva il doppio giallo di Falasco, seguito al 41’ dal fallo da ultimo uomo di Buchel e al 49’ dal brutto fallo di Francesco Forte. I tre vengono mandati sotto la doccia, con l’Ascoli che si ritrova a giocare tutto il secondo tempo in undici contro otto. La squadra di Fabio Caserta ne approfitta immediatamente: al 54’ Arioli firma il 2-0, su assist di D’Urso. Sette minuti più tardi arriva anche il 3-0, con la rete del neoentrato Zilli. Il Cosenza gestisce nel finale, mantenendo il vantaggio di tre reti. Tre punti per il Cosenza, zero punti (e tre espulsioni pesantissime) per l’Ascoli.