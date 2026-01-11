Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Serie B
SERIE B

Serie B, i risultati di oggi: Palermo fermato a Mantova, il Padova batte il Modena

Il Mantova riacciuffa i rosanero al 95', terzo ko consecutivo per i canarini contro il Padova

11 Gen 2026 - 19:20
© Getty Images

© Getty Images

Il girone d'andata della Serie B non si chiude con una vittoria per il Palermo, che getta via il vantaggio firmato da Ceccaroni (10') nel maxi-recupero. Un Mantova non esaltante riacciuffa così i rosanero sull'1-1, grazie alla magia di Marras (95'). Va ancora peggio al Modena, che colpisce tre legni e affonda a Padova, certificando la sua crisi: Bortolussi (11') e Lasagna (91') firmano il 2-0 che condanna l'ex capolista al quinto ko nelle ultime sei.

MANTOVA-PALERMO 1-1
Sorpresa a Mantova, dove i padroni di casa fermano il Palermo sull'1-1 dopo un match non esaltante. I rosanero la sbloccano praticamente subito, con l'imbucata di Vasic e l'inserimento da centravanti di Ceccaroni, che sigla l'1-0 al 10'. Il Palermo a questo punto si dedica alle ripartenze, senza però creare grossi pericoli. La gara si ferma qualche minuto per l'infortunio dell'arbitro Perenzoni, uno stop che consente al Mantova di ridisegnarsi con un 3-5-1-1 e rischiare pochissimo. La maggior chance per il raddoppio rosanero la firma Vasic, che sbaglia a tu per tu col portiere, e persiste la rete di vantaggio. Nella ripresa latitano le occasioni da gol e le giocate degne di nota, col match che sembra trascinarsi stancamente verso la fine delle ostilità. Il Mantova non si rende mai pericoloso ma nel recupero, dopo aver rischiato di restare in dieci (il Var ha rimosso il rosso a Castellini), pareggia a sorpresa. L'1-1 arriva al 95' col missile dalla distanza di Marras, che porta i lombardi a quota 16 punti e a -1 dai playout. Palermo, invece, sempre quarto con 34 punti.

PADOVA-MODENA 2-0
Crisi completa e conclamata per il Modena di Sottil, che perde ancora: è 2-0 col Padova, nonostante 32 tiri e tre legni colpiti. La serata-no dei canarini inizia dopo undici minuti, quando i biancoscudati colpiscono nella prima occasione utile. Capelli serve Bortolussi, che insacca il gol decisivo all'11'. Da qui in poi un Padova ben messo in campo rischia pochissimo e porta a casa, senza sostanziali pericoli, il vantaggio al 45'. Tonoli e compagni intraprendono invece il cammino della sfortuna nella ripresa, colpendo ben tre legni e vedendo sfumare un pari che sarebbe meritato. Massolin colpisce infatti una traversa e un palo, complice anche una maxi-parata del superlativo Sorrentino, e fioccano le deviazioni in area. Una di queste porta l'incornata di De Luca sul palo, sono dunque tre i legni colpiti da un Modena sfortunatissimo. La beffa è duplice, perché proprio il palo agevola la rete del raddoppio, firmata da Lasagna con una conclusione non impeccabile. L'ex Carpi e Udinese insacca così il 2-0 al 91', col Var che ribalta la decisione del campo: non c'era fuorigioco dell'assist-man Varas. A questo punto la gara è persa per il Modena, che prosegue la sua crisi: l'ex capolista ha perso cinque gare nelle ultime sei. Gialloblù fermi a quota 29 punti e settimi, il Padova invece entra nella top-10 agganciando l'Avellino (25).

serie b
palermo
mantova
modena
padova

Ultimi video

01:28
DICH CUESTA PRE LECCE 10/1 DICH

Cuesta: "Partita sporca e fondamentale, vogliamo la vittoria"

01:19
MCH TELSTAR-AJAX MCH

Telstar-Ajax 2-3: gli highlights

00:08
CLIPPINA TIRO IN TRIBUNA E BIRRA CHE VOLA MCH

Dylan Vente tira direttamente in curva e centra in pieno la birra di un tifoso

03:08
DICH SPALLETTI PRE CREMO 11/1 DICH

Spalletti: “La mia Juve è cresciuta, ma c’è ancora tanto da migliorare”

00:54
DICH NICOLA PRE JUVE 11/1 DICH

Nicola: "Andiamo a Torino per provare a rompere le scatole… Come sempre"

01:15
CLIP ORAZIO ACCOMANDO SU MERCATO JUVENTUS 10/1 SRV

Il mercato della Juventus: tutte le trattative

00:35
CLIP ORAZIO ACCOMANDO SU MERCATO ROMA PER SITO 10/1 SRV

Il mercato della Roma: Raspadori sempre più vicino

00:33
CLIP ORAZIO ACCOMANDO SU MERCATO INTER E NAPOLI PER SITO 10/1 SRV

Il mercato di Inter e Napoli: tutte le trattative

00:27
DICH ALLEGRI SU SOLIT SOSPETTI PRE FIORENTINA PER SITO 10/1 DICH

Allegri, che risate con Carlo Pellegatti: “Scudetto? Non esistiamo…”

01:26
DICH ALLEGRI SU VAR PRE FIORENTINA PER SITO 10/1 DICH

Allegri e il Var: “Il problema è sempre la soggettività”

01:08
DICH ALLEGRI SU FORMAZIONE PRE FIORENTINA PER SITO 10/1 DICH

Allegri: “Fiorentina pericolosa. Nkunku c’è, per Modric la vedo dura”

02:05
DICH CHIVU SU ARBITRI PRE NAPOLI PER SITO 10/1 DICH

Chivu sposta le polemiche: “Arbitri? Noi non vogliamo parlarne”

02:05
DICH CHIVU SU LUIS HENRIQUE PRE NAPOLI PER SITO 10/1 DICH

Chivu: “Luis Henrique importante per noi. Su di lui ho sbagliato anch’io…”

00:49
DICH CHIVU SU INGIUSTIZIE PRE NAPOLI PER SITO 10/1 DICH

Chivu: "L'andata? In questi due mesi ci siamo allenati anche all'ingiustizia"

01:12
DICH CHIVU SU CONTE PRE NAPOLI PER SITO 10/1 DICH

Chivu: "Stimo tanto Conte come allenatore, non è una sfida tra noi"

01:28
DICH CUESTA PRE LECCE 10/1 DICH

Cuesta: "Partita sporca e fondamentale, vogliamo la vittoria"

I più visti di Serie B

Il Frosinone vince e allunga: è campione d'inverno. Monza ko e Venezia secondo, colpo Empoli a Cesena

Brescia, ipotesi penalizzazione e retrocessione: il Frosinone sarebbe salvo, Samp al playout con la Salernitana

La Figc smentisce rapporti con la Sampdoria: "Mai approvato il trust, ricostruzioni inventate"

Crisi Bari, minacce social a Lady Castrovilli: "Che il cancro divori i tuoi figli"

Il Frosinone frena a Empoli, Venezia ok con l’Entella. Bene Palermo e Catanzaro

Il Monza ribalta il Modena e raggiunge il Frosinone in vetta

Calcio ora per ora
Vedi tutti
20:06
FA Cup: poker dell'Arsenal, eliminato Man Utd
19:14
Supercoppa di Spagna, le formazioni ufficiali di Barcellona-Real Madrid
19:01
Milan, Allegri: "Non riusciamo a fare gol, dobbiamo migliorare"
18:04
Fiorentina, Vanoli: "Orgoglioso dei ragazzi, meritavamo di vincere"
18:01
Fiorentina, Ndur: "È cambiato lo spirito, siamo sulla strada giusta"