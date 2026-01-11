Serie B, i risultati di oggi: Palermo fermato a Mantova, il Padova batte il Modena

MANTOVA-PALERMO 1-1

Sorpresa a Mantova, dove i padroni di casa fermano il Palermo sull'1-1 dopo un match non esaltante. I rosanero la sbloccano praticamente subito, con l'imbucata di Vasic e l'inserimento da centravanti di Ceccaroni, che sigla l'1-0 al 10'. Il Palermo a questo punto si dedica alle ripartenze, senza però creare grossi pericoli. La gara si ferma qualche minuto per l'infortunio dell'arbitro Perenzoni, uno stop che consente al Mantova di ridisegnarsi con un 3-5-1-1 e rischiare pochissimo. La maggior chance per il raddoppio rosanero la firma Vasic, che sbaglia a tu per tu col portiere, e persiste la rete di vantaggio. Nella ripresa latitano le occasioni da gol e le giocate degne di nota, col match che sembra trascinarsi stancamente verso la fine delle ostilità. Il Mantova non si rende mai pericoloso ma nel recupero, dopo aver rischiato di restare in dieci (il Var ha rimosso il rosso a Castellini), pareggia a sorpresa. L'1-1 arriva al 95' col missile dalla distanza di Marras, che porta i lombardi a quota 16 punti e a -1 dai playout. Palermo, invece, sempre quarto con 34 punti.



PADOVA-MODENA 2-0

Crisi completa e conclamata per il Modena di Sottil, che perde ancora: è 2-0 col Padova, nonostante 32 tiri e tre legni colpiti. La serata-no dei canarini inizia dopo undici minuti, quando i biancoscudati colpiscono nella prima occasione utile. Capelli serve Bortolussi, che insacca il gol decisivo all'11'. Da qui in poi un Padova ben messo in campo rischia pochissimo e porta a casa, senza sostanziali pericoli, il vantaggio al 45'. Tonoli e compagni intraprendono invece il cammino della sfortuna nella ripresa, colpendo ben tre legni e vedendo sfumare un pari che sarebbe meritato. Massolin colpisce infatti una traversa e un palo, complice anche una maxi-parata del superlativo Sorrentino, e fioccano le deviazioni in area. Una di queste porta l'incornata di De Luca sul palo, sono dunque tre i legni colpiti da un Modena sfortunatissimo. La beffa è duplice, perché proprio il palo agevola la rete del raddoppio, firmata da Lasagna con una conclusione non impeccabile. L'ex Carpi e Udinese insacca così il 2-0 al 91', col Var che ribalta la decisione del campo: non c'era fuorigioco dell'assist-man Varas. A questo punto la gara è persa per il Modena, che prosegue la sua crisi: l'ex capolista ha perso cinque gare nelle ultime sei. Gialloblù fermi a quota 29 punti e settimi, il Padova invece entra nella top-10 agganciando l'Avellino (25).