La Serie B 2026/27 è già da record: 80% dei tesserati italiano, bacino Under 21 e volano gli abbonamenti
Venerdì 21 agosto parte la Serie B 2026/27 con ben 192 Under 21 azzurrabili. Record di abbonamenti, upgrade televisivo e nuovo sito ufficiale LNPB
Pallone Serie B 26/27 © legab.it
Il campionato di Serie B scalda i motori per il debutto della stagione 2026/27 (aprirà Vicenza-Catanzaro del 21 agosto) con numeri che possono fare da grande serbatoio per il movimento azzurro in un momento così delicato del calcio italiani.
Sugli 834 calciatori professionisti attualmente tesserati nelle venti rose del torneo, ben l'80% è di nazionalità italiana. Una presenza massiccia di talenti nostrani che trova conferma soprattutto nella quota verde: sono infatti 192 gli Under 21 selezionabili per le rappresentative nazionali giovanili azzurre. A questi si aggiunge un totale di 298 atleti Under 23 dotati di passaporto italiano, a testimonianza della vocazione del torneo come palestra di possibili futuri campioni.
C'è poi un dato storico sul fronte del tifo: con le campagne abbonamenti ancora da chiudere, sono oltre 118.000 le tessere sottoscritte dai tifosi di tutte le squadre, mai successo prima. E Verona, Palermo e Sampdoria da sole hanno infranto il muro dei 10mila abbonati.
Parallelamente, la fruizione televisiva compie un decisivo salto di qualità grazie a un corposo upgrade produttivo. L'incremento del parco telecamere in tutti gli impianti, con l'introduzione fissa della visuale 'opposite' e di due dispositivi retro-porta, garantisce un'esperienza di visione superiore e un supporto più efficace per il VAR.
Il restyling tocca anche la presenza online della Lega di B grazie al lancio del nuovo sito ufficiale, sviluppato in partnership con AWS. Il portale si presenta con una veste grafica intuitiva, una gestione dei dati statistici potenziata e uno spazio interamente dedicato alle notizie delle singole società e al torneo Primavera 2 Cisalfa Sport.