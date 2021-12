Serie B: rimonta Cremonese, Crotone ko e vetta a un passo  

SERIE B

La squadra di Pecchia supera 3-2 i calabresi in casa e si porta ad appena tre punti dal Pisa capolista



La Cremonese vede la vetta della classifica della Serie B grazie alla vittoria 3-2 in rimonta sul Crotone nella prima partita della diciassettesima giornata. La squadra di Pecchia è a soli tre punti dal Pisa capolista, gli uomini di Marino invece incassano il quinto ko di fila che vale il terzultimo posto. A Cremona sono le reti di Fagioli, Strizzolo e Zanimacchia a ribaltare il vantaggio di Maric in avvio, inutile Benali su rigore nel finale.

CREMONESE-CROTONE 3-2

La Cremonese rimonta il Crotone in casa e conquista una vittoria che proietta i lombardi nelle zone alte della classifica, a soli tre punti dalla vetta in attesa che scenda in campo il Pisa capolista oltre a Lecce e Brescia (distanti rispettivamente due e una lunghezza). Il Crotone invece è sempre più in crisi e incassa la quinta sconfitta consecutiva che condanna i calabresi al terzultimo posto in classifica con appena otto punti dopo 17 partite. Eppure è proprio la squadra di Pasquale Marino a partire fortissimo e ad andare in vantaggio dopo appena quattro minuti con Maric. La reazione dei padroni di casa è però rabbiosa e prima il Var annulla il gol di Buonaiuto al 38’, poi passano pochi secondi ed è invece regolarissimo il pari di Fagioli. La Cremonese è padrona del campo e anche nella ripresa sono i grigiorossi a dominare: la rimonta si completa al 51’ con Strizzolo mentre il Crotone fatica a fare gioco e a rendersi pericoloso. Al 73’ arriva allora il gran gol all’incrocio di Zanimacchia che sembra chiudere definitivamente i conti a favore degli uomini di Pecchia, ma al minuto 82’ Benali accorcia le distanze su rigore regalando ancora emozioni e l’assalto finale ai suoi. Il Crotone spinge a pieno organico, ma Carnesecchi è sempre attento tra i pali e alla fine il muro della Cremonese regge fino all’ultimo.