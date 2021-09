Serie B: primo punto in campionato per l’Alessandria, è 1-1 a Perugia

SERIE B

Prestia risponde a De Luca e gli uomini di Longo smuovono la classifica dopo sei giornate

PERUGIA-ALESSANDRIA 1-1

Arriva a Perugia il primo punto in campionato dell’Alessandria: l’1-1 del Renato Curi smuove finalmente la classifica dei piemontesi, adesso penultimi al pari del Pordenone, mentre gli umbri salgono a nove e mancano l’aggancio alla zona play-off. Inizio di partita spumeggiante con il botta e risposta in appena tre minuti: i padroni di casa passano in vantaggio al 14’ con De Luca, Prestia ristabilisce subito la parità al 17’. Nel primo tempo le due squadre giocano a viso aperto, poi nella ripresa è il Perugia a spingersi maggiormente in avanti mentre l’Alessandria, con il fischio finale sempre più vicino, difende il primo punto del proprio campionato. La squadra di Alvini non sfonda il muro degli uomini di Longo e dopo cinque minuti di recupero il risultato non cambia.



