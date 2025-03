Serie B: poker della Cremonese al Catanzaro, vincono Frosinone e Salernitana

Il Mantova accoglie la Juve Stabia al Martelli, dove Maggioni scalda i guantoni di Thiam già all’8’. La prima vera occasione della partita è però per gli ospiti e arriva al quarto d’ora, quando Festa sfodera una doppia parata provvidenziale sulla rovesciata di Piscopo e sulla ribattuta di Fortini. Le Vespe invocano poi un calcio di rigore per un contatto in area tra Trimboli e Piscopo in chiusura di primo tempo, ma arbitro e Var concordano sulla mancanza degli estremi per assegnare un penalty. Si passa allora al secondo tempo e la Juve Stabia insacca l’1-0 con Mosti al 51’, ma il Mantova trova le forze per pareggiare all’80’ con Solini. L’1-1 finale porta quindi i campani a 40 punti e i lombardi a 30.



CARRARESE-FROSINONE 0-1 Carrarese e Frosinone si affrontano allo Stadio dei Marmi, impianto in cui Finotto si divora il gol del possibile vantaggio per i padroni di casa dopo neppure dieci minuti dal calcio d’inizio. Sempre l’ex Triestina colpisce poi di testa l’incrocio dei pali alla mezz’ora, in quella che è l’occasione più clamorosa di una prima frazione che va in archivio a reti inviolate. Il Frosinone prova a scuotersi nella ripresa, costruendosi un paio di azioni interessanti, e a venti dal termine trova l’1-0: sugli sviluppi di un corner, Cichella non lascia scampo a Fiorillo, insaccando un gran destro al volo. I ciociari riescono poi a difendere il vantaggio nel finale, centrando così un’importante vittoria che porta il Frosinone a 30 punti. A 32 rimane la Carrarese.



SALERNITANA-MODENA 1-0 La Salernitana scende in campo all’Arechi contro il Modena, provando a rendersi pericolosa subito in avvio con l’accoppiata Cerri-Ghiglione. I campani mancano però di precisione, mentre Pedro Mendes cerca un guizzo per gli ospiti al 21’. Né la formazione di Breda né quella di Mandelli trova il colpo giusto per sbloccare il match e all’intervallo il risultato resta allora sullo 0-0. A inizio ripresa Giua assegna quindi un calcio di rigore al Modena per un tocco di braccio in area di Bronn sul colpo di testa di Zaro, ma il Var chiama l’arbitro al monitor per rivalutare l’azione e il direttore di gara toglie il penalty inizialmente concesso. La Salernitana tira un sospiro di sollievo e si riversa in attacco, passando in vantaggio: Soriano colpisce benissimo al volo al 64’ e spiazza Gagno, complice anche una deviazione. Magnino va invece solo a centimetri dal pareggio al 78’, con il Modena che deve così arrendersi alla sconfitta. I Canarini restano quindi a 35 punti, mentre la Salernitana sale a 29, tornando a vincere dopo oltre un mese dall’ultima volta