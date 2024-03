Serie B: Pohjanpalo show, il Venezia batte il Palermo 3-0

L'ANTICIPO

I veneti vincono in casa dei rosanero con la doppietta del finlandese e il sigillo di Gytkjaer, raggiungendo il secondo posto

© ipp Il trentesimo turno di Serie B si apre con un anticipo d’alta classifica tra Palermo e Venezia, che termina con il risultato di 0-3. Decide l'incontro la doppietta di Joel Pohjanpalo, in rete con un gran colpo di testa al 19’ e con una conclusione d'esterno destro alla mezz'ora. Chiude i conti Gytkjaer al 92'. Questo successo proietta la formazione di Vanoli al secondo posto in classifica con 57 lunghezze, mentre i rosanero restano quinti.

Ottimo avvio dei lagunari, che sfondano sulla destra per due volte nei primi cinque minuti e si rendono pericolosi con la conclusione di Altare, respinta da Pigliacelli. Candela salva un colpo di testa a botta sicura di Diakité dopo pochi minuti e subito dopo è Lund a sfiorare la rete con un destro di poco a lato. L'incontro si sblocca al 19’ con una bella azione degli ospiti, bravi a liberare il numero 27 sulla destra per il perfetto cross pennellato in favore di Pohjanpalo, letale con il suo colpo di testa. La squadra di Vanoli continua a creare occasioni con un gran gioco e raddoppia alla mezz'ora ancora con il “doge bianco”, che raccoglie in profondità la spizzata di Pierini e firma con l'esterno la sua rete numero 18 in campionato. Il finlandese sfiora anche il tris al 42’ con un grande inserimento su assist di Ellertsson (che si divora un gol allo scadere del primo tempo), ma il suo doppio tentativo questa volta non supera Pigliacelli.

Corini inserisce Vasic, Aurelio e Graves Jensen in apertura di ripresa, ma sono ancora gli ospiti ad andare vicini al gol con l'inserimento di Candela, chiuso dall'estremo difensore. La grande chance dei padroni di casa per rientrare in partita arriva all'ora di gioco con l'ex Ceccaroni, che trova la parte alta della traversa con una deviazione di testa su calcio di punizione. Olivieri si vede annullare il 3-0 al 75’ per un fallo su Graves, ma ci pensa Gytkjaer (subentrato a Pohjanpalo poco dopo che l'attaccante aveva sfiorato nuovamente la tripletta) a chiudere la sfida con un diagonale destro al 92'. Questo successo proietta il Venezia al secondo posto con 57 punti, mentre il Palermo resta quinto a quota 49.