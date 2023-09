L'ANTICIPO

I veneti vincono 1-0 grazie alla rete del finlandese al 56’ e salgono temporaneamente al primo posto in classifica

© ipp La quinta giornata di Serie B si apre con l’anticipo del Penzo tra Venezia e Spezia. L’incontro termina con il risultato di 1-0: dopo un primo tempo con gli ospiti maggiormente pericolosi, arriva nella ripresa la rete decisiva di Pohjanpalo, che al 56’ raccoglie la respinta del palo su un tiro di Busio e insacca di potenza. I veneti si portano così a undici punti, temporaneamente in testa alla classifica, mentre i liguri restano a uno.

Il Venezia ospita lo Spezia al Penzo nell’anticipo della quinta giornata di Serie B: la formazione di Alvini è ancora alla ricerca della prima vittoria in campionato, mentre i veneti vogliono il primo posto temporaneo: vince il team allenato da Vanoli per 1-0. Parte bene la formazione ospite, che cerca la rete del vantaggio ma non riesce ad essere realmente pericolosa fino al 22’, quando sulla conclusione di Antonucci il difensore Idzes è costretto ad immolarsi per evitare la rete. Continua la pressione ligure e ci prova di nuovo Bandinelli con una botta dal limite al 41’, ma la sua conclusione trova la pronta risposta di Joronen. Pochi secondi e viene annullato il vantaggio della squadra di casa con Pohjanpalo per un evidente fuorigioco di Zampano pochi istanti prima.

La ripresa vede ancora lo Spezia cercare insistentemente il gol, ma la difesa avversaria si oppone ancora ai reiterati tentativi di Verde e compagni. Il match lo sblocca però il Venezia: Busio colpisce il palo con una conclusione dal limite effettuata sulla respinta da calcio d’angolo, Pohjanpalo ribatte di prima con potenza e realizza al 56’. Spinge alla ricerca del pareggio la squadra allenata da Alvini, ma la spinta offensiva non basta a cambiare il risultato: finisce 1-0. Il Venezia sale così a undici punti in classifica e si issa temporaneamente in cima alla graduatoria, mentre lo Spezia resta a un punto.