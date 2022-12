Serie B: Pohjanpalo lancia ancora il Venezia

Serie B

La doppietta del finlandese vale il 2-1 dei lagunari sulla Ternana: ko all'esordio per Andreazzoli

La quindicesima giornata di Serie B si apre con il successo del Venezia sulla Ternana: finisce 2-1, con Andreazzoli che debutta con un ko sulla panchina dei rossoverdi. La sfida si decide nel primo tempo con la doppietta di Pohjanpalo, in gol al 9' e nel recupero: inutile il momentaneo 1-1 su rigore di Falletti. I lagunari centrano così il secondo successo di fila e salgono a 15 punti, mentre umbri restano a quota 22.

Debutto amaro per Aurelio Andreazzoli sulla panchina della Ternana. Al Penzo, infatti, vince 2-1 il Venezia, al secondo successo consecutivo. I lagunari passano subito in vantaggio: al 10', infatti, il match winner del Barbera Pohjanpalo insacca di destro al secondo tentativo, dopo la prima parata di Iannarilli. Al 37', però, Crnigoj tocca il pallone in area e provoca il rigore per i rossoverdi, che pareggiano con il cucchiaio di Falletti, al primo gol in campionato. Proprio all'ultima azione, Pohjanpalo firma la sua personale doppietta con un tocco da pochi passi su assist di Johnsen: 2-1 all'intervallo grazie al finlandese. Nel secondo tempo, Busio, entrato a metà ripresa, colpisce la traversa con un destro dal limite. Il risultato non cambia anche grazie alle strepitose parate di Bertinato, che mura più volte Pettinari, Partipilo, Agazzi e Capanni nel recupero. Con questo successo, il Venezia sale a 15 punti e aggancia momentaneamente Spal, Benevento, Palermo e Cosenza, mentre la Ternana fallisce l'occasione di portarsi al terzo posto in attesa delle altre partite e resta a quota 22.