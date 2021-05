Serie B: Venezia e Cittadella in finale, eliminati Lecce e Monza

PLAYOFF

Ai lagunari basta l’1-1 al Via del Mare: Pettinari risponde ad Aramu ma nel finale Mancosu sbaglia un rigore. Solo rimonta sfiorata per Brocchi: non è sufficiente il 2-0 firmato da Balotelli e D’Alessandro

Sarà un derby veneto quello dal quale uscirà l’ultima squadra a raggiungere la Serie A: Venezia e Cittadella sono le finaliste dei playoff Serie B. Ai lagunari va bene l’1-1 a Lecce dopo avere vinto 1-0 all’andata: Aramu sblocca su rigore, i salentini trovano il pari con Pettinari (66’) ma all’80’ Mancosu sbaglia il rigore della qualificazione. Il Monza non ribalta lo 0-3 di lunedì: rimonta sfiorata (2-0 con Balotelli e D’Alessandro) ma non basta.

LECCE-VENEZIA 1-1

Esulta il Venezia, al termine di 90 minuti tesissimi. L’1-1 del ritorno delle semifinali playoff di Serie B premia gli uomini di Paolo Zanetti, a scapito di un Lecce che si mangia le mani per l’occasionissima sciupata nel finale. Al 22’ il cross teso di Henderson dalla sinistra trova l’inserimento di Pettinari che non riesce a deviare da pochi passi. Salentini ancora in avanti una decina di minuti più tardi: bel triangolo tra Henderson e Nikolov, ma il mancino di quest’ultimo si rivela troppo debole, col pallone bloccato da Maenpaa. I padroni di casa meriterebbero il vantaggio, perché prima un tocco di Molinaro termina rocambolescamente sulla traversa (a seguito di una papera di Maenpaa), poi un destro dai 25 metri di Pettinari sfiora il palo. Ma proprio allo scadere del primo tempo sono invece gli ospiti a sbloccare: il Var richiama Irrati per un fallo di Maggio su Svoboda in area pugliese e l’arbitro assegna il rigore al Venezia, che viene trasformato da Aramu. La reazione rabbiosa del Lecce vede il portiere avversario essere prodigioso sul doppio tentativo di Coda. Il meritato 1-1 arriva al 66’: Maenpaa è decisivo su Coda, ma è bravo Lucioni a crederci e a sfornare un assist perfetto per Pettinari che, a porta vuota, sigla il pari. Il tocco di mano di Maleh su un destro da fuori di Maggio determina il penalty anche per gli uomini di Corini a 10’ dalla fine, ma Mancosu spara clamorosamente in curva dal dischetto. È l’ultima occasione per completare la rimonta, perché l’assalto disperato nel finale non porta a nulla. Corini è eliminato.

MONZA-CITTADELLA 2-0

Niente remuntada per il Monza, che deve così necessariamente rinviare l’appuntamento alla sua prima volta in Serie A: è il Cittadella a raggiungere il Venezia nella finale playoff di Serie B, resistendo al Brianteo a un 2-0 che rischiava per poco di trasformarsi in una clamorosa beffa. Al 12’, prima chance per il Monza con uno sviluppo da sinistra di Mota Carvalho: palla in mezzo per Balotelli che calcia di prima intenzione e il pallone deviato in area di rigore. Il Monza protesta per un fallo di mano ma non c’è nulla per l’arbitro Sacchi. SuperMario si rende ancora pericoloso nel giro di un minuto con un destro respinto da Kastrati e una punizione velenosa a fil di palo. È un monologo brianzolo. Scozzarella prova la girata di testa sul cross dalla trequarti di Sampirisi, che termina alta; Di Gregorio compie poi una prodezza sulla conclusione di Baldini da oltre i 30 metri. Il muro padovano viene sfondato al 58’: traversone di Carlos Augusto e Balotelli anticipa Frare con una zampata vincente, trovando il gol che riduce le distanze per quanto riguarda il risultato nei 180 minuti. La squadra di Brocchi ora ci crede: D’Alessandro si mette in proprio con tre finte e calcia dal limite all’angolino: 2-0 al 78’. Serve solo un altro gol alla qualificazione, ma l’assedio conclusivo non garantisce il completamento di un’incredibile rimonta. A giocarsi la promozione in Serie A ci vanno gli uomini di Venturato.