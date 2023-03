Serie B: Pisa-Palermo finisce 1-1, Sibilli risponde a Di Mariano

28a GIORNATA

Rosanero in vantaggio, poi la risposta nel finale dei toscani. Altro errore dal dischetto per Brunori

© ipp Nella ventottesima giornata di Serie B finisce in pareggio la sfida tra Pisa e Palermo, la gara termina 1-1. I rosanero falliscono un calcio di rigore con Brunori al 32’, neutralizzato da Nicolas, ma stappano il match con la rete di Di Mariano, al 38’. Nella ripresa la partita resta in equilibrio, con il subentrato Sibilli che trova l’1-1 all’86’ con un sinistro forte da fuori area. Toscani a 42 punti in classifica, 38 quelli dei siciliani.

PISA – PALERMO 1-1

Termina 1-1 la sfida in zona playoff tra Pisa e Palermo. Nel primo tempo la partita è frizzante ed equilibrata, con gli ospiti che riescono spesso a farsi vedere nell’area dei toscani. Alla mezzora viene assegnato un calcio di rigore ai rosanero, per via del fallo di Esteves: dagli undici metri però Brunori viene neutralizzato da Nicolas (32'). Sei minuti più tardi la partita si stappa, con i siciliani che passano in vantaggio. Verre imbuca in diagonale per Di Mariano, che insacca con un pallonetto morbido. Si rientra negli spogliatoi sull’1-0. Nella ripresa gli ospiti continuano a spingere, al 67’ viene annullato il 2-0 di Tutino per un fuorigioco. I padroni di casa provano ad intensificare i tentativi per il pareggio, cercando di innescare i subentrati Morutan e Masucci. La squadra di D’Angelo trova la rete dell’1-1 all’86’, con la gran botta da fuori area di sinistro di Sibilli. Nel finale i padroni di casa provano addirittura a vincerla, ma l’incontro finisce 1-1. Il Pisa tocca quota 42 punti, al quinto posto in classifica. Il Palermo sale a 38 punti, ai margini della zona playoff.