Serie B: Pescara e Frosinone avanti piano, finisce 1-1 all'Adriatico

SERIE B

Un punticino a testa, che aiuta poco entrambe nella corsa ai rispettivi obiettivi. Finisce 1-1 tra Pescara e Frosinone, con i padroni di casa che muovono lentamente la classifica verso la salvezza e gli ospiti che fanno un piccolo passo verso i playoff. Primo tempo tutto di marca abruzzese, con il gol su punizione di Memushaj al 45'. Nella ripresa pareggia Novakovich al 54', i ciociari attaccano ma il risultato non cambia più.

Per gli uomini di Nesta sono ormai tre le partite consecutive senza vittorie. Già dalle primissime battute si intuisce che il Pescara sia in partita, contro un Frosinone che conferma i recenti imbarazzi. Così dopo due rimpalli a favore è Clemenza a costringere Bardi alla grande parata. Pericoloso poi Maniero di testa. Al quarto d'ora gli stessi due attaccanti biancazzurri non riescono a sfruttare un pericoloso contropiede, quindi è Bardi due volte a negare allo scatenato Clemenza la gioia del gol.

Solo dopo la mezz'ora un'uscita avventata di Fiorillo su punizione, permette ad Ariaudo di spaventare gli abruzzesi, con un colpo di testa però fuori misura. E proprio quando il primo tempo sembra sul punto di scadere, il Pescara passa grazie alla perfetta punizione di Memushaj. La partita sembra a senso unico, ma cambia improvvisamente nella ripresa. I ciociari si ripresentano infatti in campo con piglio diverso, e dopo una conclusione sul fondo di Dionisi e una palla pericolosa di Paganini che Fiorillo respinge, arriva il pareggio.

Merito di Novakovich, in campo da un paio di minuti, che al 54' sfrutta alla grande l'assist di Dionisi e deposita in rete. Addirittura pochi minuti dopo ci sarebbe l'occasione per il sorpasso: Krajnc è perfetto nello stacco su corner di Ciano ma il suo colpo di testa si limita a sfiorare la traversa. Poi, sulla sgroppata di Zampano, a Dionisi manca il guizzo decisivo. Finale con l'acqua alla gola per il Pescara, che però resiste e conquista un punticino che forse alla fine gradisce di più di un Frosinone apparso in affanno rispetto alla concorrenza.