Serie B, Perugia retrocesso. Fantocci appesi al cavalcavia

La retrocessione del Perugia in Serie C per mano del Pescara (ai calci di rigore ieri) è costata tanto alla società umbra. Aver perso la categoria è stata una sconfitta per tutti e i tifosi hanno manifestato la loro amarezza contestando all'estero dello stadio Renato Curi. Ma alcuni di loro sono andati decisamente oltre esponendo su un cavalcavia 4 manichini impiccati con le maglie del Grifo e la scritta: "Vi vogliamo così". Una protesta davvero macabra che ha nulla a che vedere col calcio e col tifo sano.