Serie B: passo falso del Palermo, il Pisa riacciuffa i rosanero

PISA-PALERMO 3-3

Non arriva la quinta sinfonia per il Palermo, che si fa fermare sul pareggio dal Pisa: è 3-3 in trasferta per la capolista. Inzaghi ordina il pressing alto dei suoi, che impegnano Confente in un paio d'occasioni, ma sono disattenti in difesa. Correia ruba palla al 25' e serve Zanon, che ispira il vantaggio firmato da Pittarello: è 1-0 Pisa. Il Palermo perde Bani, prova una reazione con Ranocchia e viene nuovamente colpito al 40': cross di Marras, Bozhinov fa la sponda per Pittarello ed è doppietta. Il primo tempo si chiude dunque sul 2-0 per il Pisa, che sembra in totale controllo: Inzaghi reagisce con due cambi, dentro Hernani e Vavassori per l'assalto. Entrambi saranno decisivi nella riscossa dei siciliani, che la riaprono al 53' col lob di Johnsen a spiazzare Confente. Passano quattro minuti e, sulla punizione di Hernani, arriva il pari: 2-2 firmato da Peda (57'). Il Palermo perde Pierozzi (infortunio), ma la ribalta del tutto al 69' col tocco vincente di Vavassori per il vantaggio siciliano. Sembra tutto finito, col Palermo che sfiora anche il poker, invece il Pisa si risveglia sulla spinta di Angori e degli esterni. Il definitivo pari arriva all'80', quando la finta di Moreo spiana la strada al gol di Marras. Finisce dunque 3-3 tra il Pisa e il Palermo, coi toscani che restano sesti a quota 15 punti. Palermo saldamente in testa con 23 punti, ma le rivali accorciano le distanze: Modena a -4 e Ascoli a -5.