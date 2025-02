Serie B: pari senza reti tra Brescia e Salernitana

La 25a giornata della Serie B inizia con tantissima tensione e nessuna rete: Salernitana e Brescia si fermano sullo 0-0. Un gol arriverebbe in realtà al 7', ma c'è offside sul tocco vincente di Besaggio: il Var interviene e blocca l'esultanza delle Rondinelle. Il Brescia riparte e prova a far male così ai rivali, costruendosi delle chances con Olzer e Borrelli. Spreconi i padroni di casa e lo stesso vale per la Salernitana, visto che regnano l'agonismo e le imprecisioni. Christensen si supera su Dickmann e nella ripresa ecco l'assalto bresciano, con un attacco tutto nuovo: Olzer colpisce un palo, Bianchi calcia a lato. Maran osa con le quattro punte nei minuti conclusivi, ma i suoi non riescono a interrompere l'emorragia in casa, dove non vincono dal 30 settembre. Finisce 0-0 e il punto fa più comodo alla Salernitana, che aggancia temporaneamente il Sudtirol al terzultimo posto con 25 punti. Brescia in 11a posizione con 29 punti, ma solo a +4 sulla zona rossa: è un punto amarissimo per i padroni di casa, mentre prosegue la contestazione al patron Cellino.