Serie B: il Südtirol riacciuffa il Benevento, prima vittoria per il Como

SERIE B

Finisce in parità al Druso la sfida tra altoatesini e campani. Primi tre punti per i lariani che battono di misura gli umbri

© ipp Nell’ottava giornata della Serie B il Benevento viene fermato sul l’1-1 dal Südtirol. A Bolzano la squadra di Cannavaro passa in vantaggio al 39' con Pastina, ma nella ripresa Zaro acciuffa il pareggio all’84’. Nell’altro match di giornata esulta il Como che trova la prima vittoria in campionato contro il Perugia: 1-0 il finale. Con questo successo gli uomini di Longo salgono a quota 6 punti e lasciano l’ultimo posto in classifica.

COMO - PERUGIA 1-0

Arriva la prima vittoria in campionato per il Como che batte in casa 1-0 il Perugia. Una prima frazione complessivamente equilibrata, dove le due formazioni giocano a buoni ritmi. Gli umbri faticano a replicare alle iniziative dei lariani che trovano il vantaggio al 34’. Su cross profondo di Vignali, ci arriva Blanco che rimette in mezzo: la zampata vincente è quella di Arrigoni. 1-0 Como. La ripresa vede la squadra di Longo provare a cercare il raddoppio: prima Cerri e poi Cutrone. Le emozioni non sono finite qui, all’84’ un passaggio filtrante di Chajia per Cutrone porta i lariani sul 2-0, ma dopo un controllo al VAR il gol viene annullato per posizione di fuorigioco dell’ex Milan e Fiorentina. Dopo i sette minuti di recupero, il Como può esultare per la prima vittoria in questa stagione. Il Perugia, invece, subisce un’altra sconfitta.



SÜDTIROL - BENEVENTO 1-1

Fabio Cannavaro non trova la prima vittoria sulla panchina del Benevento. Nella trasferta di Bolzano i campani vengono recuperati nel finale dal Südtirol. Nella prima frazione di gioco sono poche le occasioni da entrambe le parti, con le due squadre che faticano a trovare spazi dove far male agli avversari. L’occasione che sblocca la partita arriva al 39’ con un calcio di punizione. Ciano batte dalla trequarti e trova Pastina, che insacca in rete e porta avanti il Benevento. Gli altoatesini spingono in avvio e che va vicino al pareggio con Zaro, grande intervento di Paleari. La gioia del gol per l’attaccante del Südtirol è solo rimandata, perché all’84’ Zaro insacca in rete un cross teso di Casiraghi. 1-1 al Druso. Nel finale il Benevento cerca l’assalto disperato: prima con Farias e poi con La Gumina, ma la difesa dei padroni di casa respinge. Al triplice fischio finisce 1-1 a Bolzano.