Serie B: Frosinone facile col Como, 4-3 spettacolo tra Bari e Spal. Südtirol ok sul Pisa

SERIE B

Quinto successo di fila per i ciociari, 0-0 tra Ternana e Cosenza: in coda vittoria del Venezia sul Benevento

Il Frosinone si impone per 2-0 contro il Como nella 23a giornata di Serie B. Quinta vittoria consecutiva per i ciociari, che passano con Matarese (13’) e Caso (29’). Il Südtirol piega il Pisa con Belardinelli (11’), ma il Bari batte 4-3 la Spal nonostante il finale concitato e tiene il passo. Pareggiano 0-0 Cosenza e Ternana, il Cittadella ne fa tre all’Ascoli. Poker del Perugia al Brescia, vittoria esterna del Venezia a Benevento.

PISA-SUDTIROL 0-1

Vittoria importante per il Sudtirol, 1-0 in casa del Pisa. Gli undici di Bolzano passano in vantaggio all’11’ con la specialità della casa, un colpo di testa di Belardinelli sul corner battuto da Casiraghi (10° gol di testa del Sudtirol in questa stagione). I toscani reagiscono e cercano il pareggio a più riprese, è Morutan a provarci con più insistenza. Nella seconda frazione di gioco sono sempre i padroni di casa a spingere, andando vicinissimi al gol dell’1-1 con la punizione di Rus, respinta sulla traversa da Poluzzi. I toscani ci provano ma alla fine vince il Sudtirol 1-0. I trentini salgono a 38 punti, mettendo pressione a Genoa e Reggina. Il Pisa resta fermo a 31.

SPAL-BARI 3-4

Pirotecnico 4-3 del Bari in casa della Spal. La squadra di De Rossi parte bene e sfiora il vantaggio nei primi dieci minuti con un paio di conclusioni insidiose di Fetfatzidis. A sbloccare la partita sono però i pugliesi, quando al 20’ trovano l’1-0 con la conclusione da fuori area (con deviazione) di Folorunsho. Il trequartista del Bari diventa protagonista anche sei minuti dopo: la sua conclusione viene respinta da Alfonso, ma sul pallone si fionda Sebastiano Esposito che controlla e insacca il 2-0 (rete all’esordio per l’ex di giornata). Nel secondo tempo il Bari allunga, con Cheddira che segna il 3-0 al 56’ dopo una bella azione personale sulla sinistra. Gli emiliani accorciano sei minuti più tardi, con il colpo di testa di Moncini sulla grande giocata di Nainggolan, all’esordio con la Spal. La squadra di Mignani continua a trovare la via del gol con estrema facilità, al 67’ Antenucci segna il 4-1 di testa. La Spal non si da per vinta e accorcia, prima con la conclusione potente di Nainggolan (81’), poi con il colpo di testa di Celia (83’). L’assalto finale dei padroni di casa non porta però al pareggio. Finisce 4-3, con il Bari che tocca quota 36 in classifica. Rimane a 24 la Spal, in piena zona playout.

COSENZA-TERNANA 0-0

Termina 0-0 la sfida tra Cosenza e Ternana. Un primo tempo a tinte rossoverdi, con gli ospiti che tengono il possesso palla e cercano l’imbucata per il vantaggio. La squadra di Andreazzoli punta ad innescare Partipilo più volte, ma il primo tempo termina a reti bianche. Nella ripresa i padroni di casa trovano più coraggio e si fanno vedere dalle parti di Iannarilli. L’occasione più nitida arriva al 67’ con il colpo di testa di Vaisanen. Negli ultimi dieci minuti torna a farsi vedere la Ternana, che sfiora il vantaggio con la conclusione di Defendi respinta da Micai. Quattro minuti più tardi gli ospiti colpiscono anche un palo, con il colpo di testa di Favilli su cross di Falletti. Finisce 0-0. 33 i punti totalizzati dalla Ternana, resta ultimo a 22 il Cosenza, ma guadagna un punto sul Benevento.

CITTADELLA-ASCOLI 3-0

Respira il Cittadella, vittorioso in casa per 3-0 contro l’Ascoli. Partita molto nervosa al Tombolato, fin dalle primissime fasi. I padroni di casa sbloccano la gara al diciottesimo minuto, con una grande giocata di Antonucci: il numero 10 dei veneti controlla, protegge palla e manda in profondità Crociata, che entra in area e chiude il diagonale con il destro per l’1-0. Nel secondo tempo gli ospiti aumentano leggermente la pressione e il peso offensivo, ma al 76’ Antonucci segna il 2-0 su rigore. Lo show del numero 10 dei veneti continua due minuti più tardi: ripartenza fulminea della squadra di Gorini, conclusa con la gran botta sotto la traversa di Antonucci, per il 3-0 finale. Sale a quota 27 punti il Cittadella, che si allontana dalla zona retrocessione e supera proprio l’Ascoli, fermo a 26.

PERUGIA-BRESCIA 4-0

Goleada del Perugia, che travolge 4-0 il Brescia. La partita inizia a pendere vorticosamente per gli umbri già dopo quindici minuti, quando al 16’ gli ospiti finiscono in inferiorità numerica per l’espulsione di Karacic (doppia ammonizione). I lombardi non sembrano uscire psicologicamente dalla partita, ma col passare dei minuti la squadra di Castori diventa sempre più pericolosa. Al 40’ arriva il gol del vantaggio perugino, con il colpo da biliardo di Santoro che infila Andrenacci. A inizio ripresa arriva il Perugia mette in cassaforte la partita con un uno-due micidiale: prima (49’) il rigore trasformato da Casasola, poi (52’) il colpo di testa di Kouan sul cross di Lisi da corner. Gli undici di Clotet escono di fatto dalla gara, e al 74’ gli umbri calano il poker con Angella. Finisce 4-0, con i perugini che salgono a 26 punti in classifica. Continua la crisi del Brescia, superato proprio dal Perugia e fermo a 25 punti, in piena zona playout.

BENEVENTO-VENEZIA 1-2

Continua il momento di crisi del Benevento, sconfitto in casa 2-1 dal Venezia. Inizio shock per i campani, che dopo tre minuti di gioco sono già sotto 1-0. I lagunari sbloccano la gara con la punizione dalla distanza di Pierini (non impeccabile il portiere Paleari). I padroni di casa creano poco nella prima frazione, riprendendo vigore solamente nel finale di tempo: prima il palo colpito da Pettinari, poi, a ridosso del duplice fischio (49’), l’1-1 siglato da Tello, che corregge il colpo di testa di Veseli. Nella ripresa il Venezia torna a spingere e si riporta in vantaggio al 70’, con il bellissimo gol di Pohjanpalo (9a rete in campionato) di controbalzo su cross dalla destra di Candela. Nel finale la squadra di Cannavaro resta in dieci uomini, per via dell’espulsione di Viviani (89’). Finisce 2-1, con il Venezia che torna a vincere e supera proprio il Benevento nelle zone critiche della classifica (24 punti per i veneti, restano a 23 le streghe).

COMO – FROSINONE 0-2

Sedicesima vittoria stagionale in Serie B, la quinta consecutiva, per il Frosinone che batte per 2-0 anche il Como. Al 15’ passano i ciociari con l’eurogol di Matarese, che da fuori area colpisce al volo col destro sull'assist da calcio d’angolo di Lulic. Per il raddoppio si deve aspettare la mezz’ora, con Caso che beffa Gomis con un preciso pallonetto. Nella ripresa Moro mette alla prova il portiere dei padroni di casa con un tiro dalla distanza, ma piuttosto centrale. Al 69’ il gioco viene interrotto a lungo per un incidente che ha coinvolto un tifoso del Como presso la curva dello stadio Giuseppe Sinigaglia. Dopo questo episodio e il lunghissimo recupero, non c’è altro da segnalare e il Frosinone si conferma primo a 51 punti. Mentre il Como (26) mantiene un risicato vantaggio sul Brescia (25) e sul duo Spal-Venezia (24), non abbandonando le zone calde della classifica.