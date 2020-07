Serie B: lo Spezia difende il terzo posto, vittorie importanti in zona playoff per Cittadella, Chievo e Pisa

Nella 37esima e penultima giornata di Serie B, con i due primi posti già assegnati, la zona playoff s’infiamma. Lo Spezia conserva il terzo posto grazie allo 0-0 contro l’Entella (che si salva) e il contemporaneo pareggio per 1-1 del Pordenone (quarto a -1 dai liguri) contro la Salernitana. Successi importanti (e tutto per 1-0) per Cittadella, Chievo e Pisa, rispettivamente contro Venezia, Benevento e Ascoli. Il Frosinone cade a Crotone 1-0. In fondo alla classifica, il Cosenza balza in zona playout con un netto 5-1 a Empoli. Si salva la Cremonese.

SPEZIA-ENTELLA 0-0

Lo Spezia avrebbe potuto garantirsi la terza posizione finale, ma tutto viene rimandato all’ultima giornata contro la Salernitana; anche se è certa la qualificazione della formazione di Italiano alle semifinali dei playoff. Al 16’ Scuffet è molto reattivo sul tentativo in acrobazia di Morra, poi nel finale di un primo tempo avaro di emozioni sono i padroni di casa a sfiorare il vantaggio con Bartolomei (para Contini) e Mora. Il tiro di Mazzitelli sul secondo palo esce di pochissimo, mentre sono gli spezzini ad andare vicinissimi al gol vittoria, ma Nzola arriva scoordinato sul pallone e finisce per calciare clamorosamente fuori da ottima posizione sul suggerimento di Bartolomei. Con questo 0-0, l’Entella è matematicamente salvo.

PORDENONE-SALERNITANA 1-1

Secondo pareggio consecutivo per il Pordenone, che fallisce il sorpasso al terzo posto e dovrà difendere la quarta posizione nell’ultimo scontro sul campo della Cremonese. Burrai sblocca il risultato al 17’ trasformando il rigore assegnato ai friulani per un intervento tardivo di Aya su Gavazzi. Il pareggio dei campani arriva al 25’ sempre dal dischetto (fallo subìto da Heurtaux); autore del penalty è Di Tacchio. Gran parte del secondo tempo non regala grandi emozioni, ma al 77’ il Pordenone ha una grande chance: Gavazzi si presenta a tu per tu con Vannucchi ma non si accorge di aver vinto il rimpallo e si fa anticipare. Sul capovolgimento di fronte, grande azione di Gondo e salvataggio di Camporese. La Salernitana esce al momento dalla zona playoff (ora è nona), anche se potrà giocarsi ancora il tutto per tutto venerdì sera contro lo Spezia.

CITTADELLA-VENEZIA 1-0

Il Cittadella si rialza dopo ben cinque sconfitte di fila e si piazza in quinta posizione. I padovani creano un’ottima occasione da gol nella prima frazione di gioco, quando Rosafio tenta il colpo di testa e Lezzerini para in due tempi; Vita prova la botta sulla respinta del portiere ma sulla linea salva tutto Ceccaroni. Nel secondo tempo, al 62’, Rosafio va a botta sicura, ma c’è un altro salvataggio sulla linea del Venezia con Lakicevic. Sul fronte opposto Longo si presenta a tu per tu con Paleari, bravissimo a chiudere lo specchio della porta e a deviare in corner. In pieno recupero, il Cittadella riesce a portarsi a casa l’intera posta: cross di Benedetti in mezzo, Proia si inserisce ancora e anticipa Molinaro, battendo di testa Lezzerini e regalando una preziosissima vittoria ai padroni di casa. Il Venezia dovrà ancora soffrire per conquistare la salvezza: contro il Perugia saranno 90 minuti di fuoco.

BENEVENTO-CHIEVO 0-1

Il Chievo espugna il campo del Benevento e torna in zona playoff, mentre cade l’imbattibilità interna della capolista. Gialloblù avanti al 10’ con Garritano che sfrutta sul secondo palo l’assist di Ceter. Djordjevic impatta male il pallone e spedisce incredibilmente alto a due passi dalla porta, per il mancato raddoppio alla mezz’ora. Moncini sfiora il palo in girata a inizio ripresa, poi nella ripresa una conclusione di Insigne viene salvata provvidenzialmente da Leverbe. Un contropiede ospite viene concluso da Ceter: conclusione a botta sicura e miracolo di Montipò. I veronesi sono sesti.

CROTONE-FROSINONE 1-0

Secondo successo consecutivo per la squadra di Giovanni Stroppa che, nonostante la promozione in A certificata venerdì scorso, onora l’impegno. Al 15’ il cross di Gerbo coglie sul secondo palo Molina che insacca nella porta sguarnita, ma è tutto fermo per un intervento falloso di Simy ai danni di Brighenti. Il Crotone si fa ancora vedere dalle parti di Bardi con le occasioni dello stesso Simy e di Molina. A nove minuti dalla fine, ecco la rete che decide la partita: su un pallone messo fuori dall’area di rigore da Krajnc, Gomelt raccoglie dal limite e calcia indisturbato e il pallone s’insacca nell’angolino alla sinistra di Bardi. Si mette male adesso per il Frosinone, che scende all’ottavo posto a un punto di distanza dalla Salernitana nona. E venerdì sera c’è Frosinone-Pisa, con i nerazzurri a pari merito dei ciociari.

PISA-ASCOLI 1-0

Vittoria di fondamentale importanza per il Pisa di D’Angelo, che compie uno straordinario passo in avanti, piazzandosi in settima posizione (zona playoff) a 90 minuti dal termine. I toscani hanno sempre il pallino del gioco in mano e trovano il gol partita allo scadere del primo tempo: gran recupero su Cavion da parte di Siega in uscita, che punta l’area, salta Ferigra e scarica in rete con un gran tiro. Ora il Pisa dovrà difendere la zona salvezza, per l’appunto, a Frosinone.

EMPOLI-COSENZA 1-5

Grande successo del Cosenza, che sale in zona playout ai danni della Juve Stabia a una giornata dalla fine. Al 5’ Bittante porta in vantaggio i calabresi: Carretta scappa sulla corsia destra, alza la testa e trova il centrocampista del Cosenza che, sull’errore clamoroso di Romagnoli che non spazza via, non sbaglia. Gli ospiti raddoppiano al 12’ con Riviere, che spinge in rete da due passi un traversone di Casasola. Carretta cala il tris al 32’ che supera Brignoli sul primo palo con il mancino. Al 64’ Baez parte in campo aperto e fredda Brignoli tutto solo per il poker. Di La Mantia la rete della bandiera, prima della doppietta di Riviere all’80’. L’Empoli crolla al decimo posto.

LE ALTRE PARTITE

La Cremonese si salva ufficialmente passando 2-1 sul campo della Juve Stabia, che scende in zona retrocessione; Ciofani decide la sfida con una doppietta (9’ e 85’). Rossi dimezza inutilmente le distanze solo in pieno recupero. Per i campani sarà decisivo il match di Cosenza. Il Trapani passa 2-1 a Perugia (ancora pienamente immischiato per non retrocedere) e tiene apertissimi i discorsi salvezza: Luperini decide la sfida al 92’, dopo che Falcinelli aveva momentaneamente pareggiato il vantaggio firmato da Grillo nel primo tempo. La rete di Maniero al 52’ vale l’1-0 del Pescara (ora quintultimo) in casa contro Livorno.