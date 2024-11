Serie B: lo Spezia aggancia il Pisa al secondo posto e resta imbattuto

Visto il k.o. subito ieri dal Pisa sul campo della Carrarese, lo Spezia si presenta al Picco con la grande occasione di agganciare proprio i nerazzurri di Filippo Inzaghi al secondo posto in classifica. I liguri partono subito forte e al 3’ si portano avanti con Kouda: il gol viene però annullato per un precedente tocco di braccio di Pio Esposito. Lo Spezia non ci sta e torna immediatamente ad attaccare, trovando di nuovo il fondo della rete al 7’, grazie all’autogol di Pietrangeli: il tutto nasce da un errore di Masiello a inizio azione. Al ventesimo la formazione di Luca D’Angelo perde Kouda, schierato oggi da titolare per la prima volta in stagione: davvero sfortunato il giocatore di proprietà del Parma, fermato da un nuovo problema fisico. Lo Spezia non si lascia però destabilizzare e al 41’ raddoppia: a segnare è Pio Esposito, al suo settimo sigillo in campionato. Il Sudtirol in campo non c’è proprio e allora ci pensa il palo a salvare la squadra di Zaffaroni sulla deviazione di Colak. Gli Aquilotti il 3-0 lo segnano però a venti dal termine, con un mancino sotto la traversa di Vignali, liberato dal colpo di tacco di Pio Esposito. Terza vittoria consecutiva per lo Spezia, che sale a 30 punti in classifica da imbattuto: agganciato il Pisa al secondo posto e -1 dal Sassuolo capolista. Il Sudtirol incassa invece la terza sconfitta di fila e resta a 13 punti.