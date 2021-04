Serie B: l’Empoli passa 1-0 a Reggio Emilia e allunga in vetta

SERIE B

Ai toscani basta Matos per superare di misura la Reggiana e portarsi a +4 sul Lecce secondo. Emiliani sempre terzultimi

L’Empoli si conferma sempre di più capolista della Serie B dopo il successo per 1-0 sul campo della Reggiana: il Lecce, secondo, è ora a -4. Gli ospiti si portano in vantaggio all’11’ con il tap-in vincente di Matos. La squadra di Dionisi, però, non riesce a chiudere i conti già nel primo tempo nonostante due buone occasioni a proprio favore. I padroni di casa non pungono ma, a 15’ dalla fine, Brignoli nega un pari che sembrava ormai fatto a Rossi. ipp

Successo tanto sofferto quanto fondamentale per l’Empoli (il quarto di fila), che consolida il proprio primo posto nella classifica di Serie B al termine di un difficilissimo anticipo della 33esima giornata sul campo della Reggiana terzultima, superata 1-0. Toscani che sbloccano il risultato al 11’: sulla conclusione di Bajrami dal limite, il pallone si alza a campanile, in seguito a una deviazione, e diventa buono per Matos che, da due passi, ha la meglio su Venturi in uscita bassa. La formazione allenata da Dionisi non sfrutta una buona occasione potenziale: Costa regala la sfera per il contropiede ospite, Zurkowski perde però l’attimo per il tiro da posizione defilata. Al 25’ si vedono per la prima volta gli emiliani: destro di Varone dalla distanza e palla di un soffio a lato rispetto alla porta di Brignoli.



Sempre in ripartenza arriva un’altra opportunità per lo 0-2: Bajrami, con Matos tutto solo a centro area, opta per una conclusione col mancino da distanza ravvicinata, ma Costa si oppone con il corpo negando il raddoppio agli ospiti. Nel finale di primo tempo Brignoli salva il vantaggio toscano sul destro al volo di Zamparo. Una parata di Venturi sul sinistro dal limite di Matos apre la ripresa, ma è poi Brignoli a compiere un autentico miracolo che salva l’Empoli al 75’: mischia clamorosa in area toscana, che viene risolta in qualche modo da Rossi, il cui tap-in da zero metri viene negato dalla parata straordinaria dall’ex portiere del Benevento. In pieno recupero, infine, Reggiana a un centimetro dal pareggio: Laribi impegna Brignoli, il pallone arriva poi nella zona di Kargbo che calcia a botta sicura trovando il salvataggio di Viti sulla linea di porta. Il Lecce, secondo, è ora a -4; la Salernitana, terza, è a -8. Promozione diretta in Serie A, quindi, più vicina.