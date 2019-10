Serie B: l’Empoli cade a Pordenone, il Benevento lo sorpassa in classifica

SERIE B

Il Benevento approfitta della giornataccia della capolista a Empoli a Pordenone, dove perde 2-0 sotto i colpi di Burrai (15’) e Pobega (40’), e diventa la nuova capolista della Serie B grazie al successo nel finale sul campo dello Spezia per 1-0, firmato da Tello (87’). Il Crotone s’impone con un netto 3-1 casalingo sull’Entella: la doppietta di Simy (27’ e 38’) e la rete di Crociata (63’) valgono il secondo posto in classifica. Il Chievo ribalta il Livorno con un pirotecnico 4-3. Cosenza-Venezia 1-1.

SPEZIA-BENEVENTO 0-1

Successo importantissimo per il Benevento, che a La Spezia trova la vetta momentanea della classifica al termine di 90 minuti molto sofferti. I padroni di casa vanno vicinissimi al vantaggio con una grande azione personale di Bartolomei: cavalcata di 40 metri palla al piede e tiro ben parato da Montipò. Un contropiede di Gyasi lo porta al tiro dentro l’area, deviato in corner. Montipò salva il risultato su Bidaoui, che aveva cercato l’angolino basso, ma a 3’ dalla fine Tello regala la gioia a Pippo Inzaghi: il suo colpo di testa scavalca Scuffet, che legge male la traiettoria. L’espulsione in pieno recupero di Maggio con cambia il risultato. i campani volano in vetta.

PORDENONE-EMPOLI 2-0

Subito colpo di scena dopo pochi secondi: l’Empoli rimane in dieci per il rosso diretto a Bandinelli: manata in volto su Pobega. Per i toscani si mette poi veramente male al 15’: l’arbitro punisce l’intervento di Dezi su Misuraca con il rigore e Burrai non sbaglia dal dischetto. Come se tutto ciò non bastasse, Mancuso invece sbaglia il penalty (contatto tra il portiere Di Gregorio in uscita e Moreo) calciando forte e centrale; portiere a terra ma palla alta. L’incubo prosegue al 40’, quando Monachello libera col tacco l’inserimento di Gavazzi, altrettanto bravo a servire a centro area Ciurria; puntuale arriva la sovrapposizione sulla sinistra di Pobega che, solo contro il portiere, non fallisce il definitivo 2-0.

CROTONE-ENTELLA 3-1

Il Crotone sblocca la situazione al 27’: Sernicola perde la marcatura su Molina, il cui cross basso consegna il pallone a Simy, che è il primo a trovare la zampata giusta per battere il portiere. Dopo l’annullamento della rete del pari a Mancosu, al 38’ è ancora Simy a raddoppiare: gran tiro di Junior Messias col mancino dal limite dell’area che colpisce in pieno il legno e sulla ribattuta è ancora il nigeriano a ribadire in rete. Al 63’ il tris calabrese è opera di un gran gol di Crociata: ricezione centrale sui venticinque metri, sterzata e destro di interno che si infila alla destra di Contini. De Luca firma il gol della bandiera all’80’.

LIVORNO-CHIEVO 3-4

Livorno in vantaggio al 5’ con Marsura con un destro nell’angolino basso. Al 7’ arriva l’immediato il pareggio del Chievo: brutta uscita di Plizzari col pugno in anticipo su Djordjevic, il pallone rimane pericolosamente in area e Pucciarelli è il più rapido a raggiungerla. I padroni di casa tornano avanti: Marras colpisce di testa e manda il pallone sotto la traversa sul primo palo. Alla mezz’ora è ancora Marsura ad andare a segno con un destro sul secondo palo non irresistibile che supera Semper. Il Chievo torna in partita con Meggiorini, il quale trasforma il rigore del 3-3 al 58’ dopo che Djordjevic aveva subìto fallo. All’89’ ribalta tutto Segre, che è il più rapido a deviare in rete in mischia in area sugli sviluppi di una punizione.

COSENZA-VENEZIA 1-1

Al 20’ il grandissimo colpo di testa di Riviere su cross dalla destra di Carretta sblocca il punteggio: il suo stacco tra i due centrali manda la palla in rete incrociata sul secondo palo. Al 40’ il Cosenza si divora il 2-0, quando lo stesso Riviere vince un rimpallo e penetra in area dalla fascia sinistra; tocco arretrato per Carretta che, tutto solo, non riesce a battere Lezzerini. Gli ospiti puniscono così gli errori dei calabresi al 76’: netto intervento falloso di Idda su Aramu. Montalto non sbaglia dal dischetto, spiazzando il portiere. Poi scoppia il caos durante l’esultanza, col portiere del Cosenza Perina che spintona i giocatori del Venezia.

