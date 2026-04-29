TheoxMilinkovic, l'Al Hilal di Inzaghi mette pressione a Ronaldo
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L'Al Hilal di Simone Inzaghi vince 1-0 contro il Damac grazie a una combinazione tutta di ex Serie A: Theo Hernandez per Sergej Milinkovic Savic. Con il gol dell'ex Lazio l'Al Hilal rimane in scia all'Al-Nassr, capolista con 5 punti di vantaggio. La squadra di Ronaldo però nel prossimo turno di campionato dovrà affrontare l'Al Ahli, terza forza della Saudi League: un scontro diretto che potrebbe essere decisivo nella volata al titolo d'Arabia Saudita.