Bayern, Kane: "Deluso per il risultato ma fiero della nostra reazione"

"È stata una partita folle, quando si fanno nove gol vuol dire che sono successe tante cose. Sono deluso per il risultato ma fiero per come abbiamo reagito e alla fine stavamo quasi per pareggiare. Dobbiamo vedere dove possiamo migliorare e siamo pronti a giocarcela al ritorno". Così a Sky Sport il bomber del Bayern Monaco Harry Kane dopo la sconfitta per 5-4 al Parco dei Principi contro il Psg nella semifinale di andata di Champions League.