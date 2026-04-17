Pescara, Insigne: "Se ci salviamo resto". E i tifosi sognano la coppia con Immobile

Intanto il presidente degli abruzzesi, Daniele Sebastiani, ha voluto fare chiarezza su un tema che da giorni sta monopolizzando la piazza: il possibile ritorno di Ciro Immobile. L'attaccante, oggi in forza al Paris Fc in Ligue1, ha acceso le voci di mercato seguendo dagli spalti l’ultimo match del Pescara contro la Sampdoria. Una presenza però che il numero uno biancoazzurro ha voluto minimizzare: "Immobile mi ha chiamato la mattina - racconta Sebastiani a Il Centro - e mi ha chiesto se poteva venire. Gli ho detto che doveva venire. Ma non ha nessun significato per il futuro se non ribadire che tutti i giocatori che hanno vestito questa maglia restano legati alla squadra e alla città".