Pescara, Insigne: "Se ci salviamo resto". E i tifosi sognano la coppia con Immobile
L'ex Napoli rivela: "Ho dato la mia parola al presidente". Ciro sugli spalti per la partita contro la Samp, ma Sebastiani frena: "Nessun significato per il futuro"
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"Ho dato una parola al presidente: se rimaniamo in Serie B c'è l'opzione automatica per il prossimo anno. Come ho sempre detto, Pescara per me è una seconda casa: io sto bene, mia moglie ed i miei figli stanno bene qui. Io poi ho un rapporto speciale con questa gente". Così Lorenzo Insigne ieri sera nel corso di un evento del Pescara.
L'ex attaccante del Napoli è ancora fiducioso sulla salvezza. "Penso che dobbiamo essere bravi sotto tutti i punti di vista - le sue parole -, quando sono arrivato la classifica diceva tutt'altro: la squadra ha lottato e ci ha sempre creduto, ci credevamo da ultimi e ora che stiamo a 2 o 3 punti dobbiamo crederci ancora di più. Dobbiamo lavorare su questo, su aspetti mentali. Dobbiamo essere più attenti su dettagli come contro la Sampdoria, quando abbiamo preso gol in pieno recupero: alla lunga queste cose fanno la differenza. Se firmo per 10 punti nelle prossime quattro partite? Oggi non firmerei per nulla ed in campo ci sono anche gli avversari. Posso promettere ai tifosi che in queste 4 partite ci impegneremo alla morte, questo lo posso garantire ai nostri tifosi".
Intanto il presidente degli abruzzesi, Daniele Sebastiani, ha voluto fare chiarezza su un tema che da giorni sta monopolizzando la piazza: il possibile ritorno di Ciro Immobile. L'attaccante, oggi in forza al Paris Fc in Ligue1, ha acceso le voci di mercato seguendo dagli spalti l’ultimo match del Pescara contro la Sampdoria. Una presenza però che il numero uno biancoazzurro ha voluto minimizzare: "Immobile mi ha chiamato la mattina - racconta Sebastiani a Il Centro - e mi ha chiesto se poteva venire. Gli ho detto che doveva venire. Ma non ha nessun significato per il futuro se non ribadire che tutti i giocatori che hanno vestito questa maglia restano legati alla squadra e alla città".