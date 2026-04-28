Psg, Luis Enrique: "La miglior partita vissuta da allenatore, mai vista così tanta intensità"

"È stata la miglior partita che ho vissuto da allenatore, complimenti a tutti". Così il tecnico del Psg Luis Enrique dopo la vittoria per 5-4 sul Bayern Monaco nella semifinale di andata di Champions League al Parco dei Principi. "Da allenatore non ho mai vissuto una partita con questa intensità, con questa voglia di vincere, e penso che tutti i tifosi, a prescindere dalla squadra per cui tifano, siano stati felici di assistere a questo spettacolo. Entrambe le squadre e tutti i giocatori meritano i complimenti - ha proseguito - È stata una partita molto difficile e lo sarà anche per il ritorno. Ci sono aspetti da migliorare, ma per ora dobbiamo goderci il risultato. È solo la terza partita che perdono in questa stagione, siamo molto contenti. Abbiamo meritato di vincere".