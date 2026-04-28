Psg ai piedi di "Kvaradona": numeri spaventosi in Champions per il georgiano

Il paragone con Maradona è certamente ardito, ma con le sue prestazioni Kvara ha convinto anche i tifosi del Psg ad adottare questo nickname. Del resto i suoi numeri parlano di un vero e proprio marziano: con la doppietta di stasera (la terza degli ultimi due mesi, che lo fa diventare, insieme al 'gemello' Dembélé il calciatore con più marcature multiple dal mese di marzo a oggi) l'ex Napoli tocca quota 15 gol in Champions League, tre in più di tutti i suoi connazionali georgiani messi insieme nella competizione (12 reti distribuite tra sei giocatori). E proprio le notti europee sembrano essere il palcoscenico preferito da Kvara: nelle ultime 15 presenze sono arrivate 16 partecipazioni al gol (11 marcature e 5 assist). La maturazione però si può dire che si arrivata in tutte le competizioni: Kvara infatti ha già toccato quota 30 partecipazioni al gol (19G, 11A), già 10 in più del totale della passata stagione.