terremoto arbitri

"Due punti oscuri nella vicenda arbitri. E Rocchi può dire certe cose, non è un segreto"

Simone Malagutti rivela le ultime novità sull'indagine che sta agitando il calcio italiano.

28 Apr 2026 - 14:14
02:27 
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Simone Malagutti aggiorna sull'inchiesta arbitri che ha coinvolto il calcio italiano: "Ci sono due punti oscuri. Il primo, sottolineato anche dall'avvocato di Rocchi, è: se l'accusa è di concorso in frode sportiva con chi avrebbe organizzato questa frode? Perché tra gli avvisi di garanzia non ci sono le persone che avrebbero organizzato la frode con Rocchi? Il secondo: le carte dicono che Colombo sarebbe stato arbitro gradito all'Inter mentre Doveri no. In base a cosa? Svelo un segreto di Pulcinella: se Rocchi parla delle designazioni con altri arbitri può dire certe cose. Parlando per esempio di Doveri e Inter, citati dalle carte, potrebbe dire: 'Doveri è un top ma l'Inter qualche tempo fa si era lamentata per un rigore a favore non dato, oggi gli arbitri x e y non sono in forma, Doveri lo vorrei riproporre più avanti allora lo designo ora per la semifinale (di Coppa Italia, visto che di quello si parlava nelle carte, ndr) e non in finale'. Sono ragionamenti che si fanno e si sono sempre fatti, non hanno rilevanza sportiva e penale. Altro conto è se ci fosse un club che gli dicesse: questo arbitro ok, questo no e Rocchi dicesse sì padrone. Questo sarebbe grave".

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