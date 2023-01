Serie B: la Reggina vince in rimonta, il Genoa allo scadere. Pareggio per il Cagliari di Ranieri

SERIE B

Inzaghi e Gilardino salgono a 39 punti, i sardi vengono fermati dal Cittadella 0-0. Bene il Parma

© ipp 21a giornata di Serie B: vincono e salgono a 39 punti in classifica le due dirette inseguitrici del Frosinone: la Reggina vince 2-1 in casa contro la Ternana in rimonta. Stesso risultato per il Genoa, che supera il Benevento. Il Cagliari di Ranieri si ferma 0-0 a Cittadella, bene il Parma (2-0 sul Perugia). Modena-Cosenza finisce 2-0, 3 punti anche per il Sudtirol (1-0 sul Venezia). Pareggi in Como-Pisa (2-2) e Spal-Ascoli (1-1).

REGGINA-TERNANA 2-1

Vince 2-1 in rimonta la Reggina in casa contro la Ternana. Al Granillo a sorpresa passano in vantaggio i rossoverdi al 30’, grazie al colpo di testa di Pettinari sul corner disegnato da Palumbo. Gli amaranto non esitano troppo, reagiscono e trovano il pareggio al minuto 36: Fabbian si fa trovare pronto sul secondo palo, sulla sponda di testa di Gori, e segna l’1-1. Nel secondo tempo la squadra di Inzaghi inizia a cercare insistentemente il vantaggio, che arriva al minuto 78, con il tap-in vincente ancora di Fabbian sugli sviluppi di un corner. Finisce 2-1 per i calabresi, che salgono a 39 punti. Bloccata a 29 la Ternana di Andreazzoli.

BENEVENTO-GENOA 1-2

Il Genoa torna da Benevento con i tre punti, al Vigorito i liguri vincono 2-1. Gli undici di Gilardino aprono le marcature con la rete di Massimo Coda al 12’, trovato in profondità dal bel filtrante di Gudmmundsson. Lo stesso Coda cerca più volte il raddoppio, ma l’occasione più nitida per segnare arriva tra i piedi di Forte, che non riesce a realizzare il gol del pareggio per i campani. La squadra di Cannavaro trova l’1-1 nella ripresa, con la gran botta di Tello dal limite dell’area al 58’. I liguri soffrono e rischiano la sconfitta, ma allo scadere (94’) il colpo di testa del subentrato Puscas regala i 3 punti ai rossoblù. Finisce 2-1 per il Genoa, che sale a 39 punti (insieme alla Reggina). Il Benevento non riesce a staccarsi dalla zona play-out (23 punti).

PARMA-PERUGIA 2-0

Tornano i 3 punti per il Parma dopo 4 partite senza vittorie. Al Tardini la squadra di Pecchia supera il Perugia 2-0. I padroni di casa trovano il vantaggio al 12’ con un gran colpo di testa di Benedyczak sul traversone da sinistra di Valenti. Gli umbri non reagiscono più di tanto, e iniziano a carburare solamente nella seconda parte della prima frazione. Ospiti che escono dagli spogliatoi con più coraggio, ma all’ora di gioco (60’) arriva il raddoppio degli emiliani: Vazquez calcia di prima intenzione con il sinistro da fuori area e mette la palla all’incrocio dei pali, con un gol capolavoro che vale il 2-0 finale. Il Parma sale a 30 punti, dieci in più del Perugia che resta fermo a 20.

COMO-PISA 2-2

Como-Pisa termina 2-2 dopo una partita molto equilibrata. A sbloccare il match ci pensa Patrick Cutrone: l’ex Milan insacca di prima intenzione all’interno dell’area al decimo minuto di gioco, sul pallone messo in area da Bellemo. Il Pisa spinge per pareggiare, ma l’occasione più ghiotta capita al Como al 38’: Cerri conquista un calcio di rigore, si presenta sul dischetto ma viene neutralizzato da Nicolas. 5 minuti dopo arriva l’1-1, con il bell’inserimento di Tramoni che colpisce con il destro. Nel secondo tempo c’è ancora equilibrio, ma il Pisa è più frizzante e sul finale di gara trova il 2-1 con il gol capolavoro di Masucci. L’attaccante dei toscani controlla al limite dell’area e fa partire un missile con sinistro che si insacca sotto l’incrocio dei pali. Il pareggio dei padroni di casa arriva nel finale, con Da Riva che incorna di testa e fa 2-2 al 95’. Il Pisa sale a 30 punti e resta in zona play-off, 23 punti per il Como.

MODENA-COSENZA 2-0

Il Modena vince in casa contro il Cosenza per 2-0. Un primo tempo a reti bianche, bloccato ed equilibrato, in cui il Modena ha tenuto più il pallino del gioco, senza però offendere eccessivamente. A inizio ripresa gli emiliani insistono, andando vicini al vantaggio prima con la combinazione Tremolada-Diaw, poi con la conclusione al 69’ di Bonfanti che accarezza il palo. La squadra di Tesser non demorde e rifila un “destro-sinistro” micidiale che chiude il match: all’83’ Gerli sblocca la partita con un’incursione sulla destra chiusa con la conclusione che infila Micai, poi all’85’ ci pensa Giovannini a vincere due rimpalli, entrare in area e siglare il 2-0. Gli emiliani salgono a 28 punti e mettono nel mirino i play-off, sempre più fanalino di coda il Cosenza (18 punti).

SPAL-ASCOLI 1-1

Non va oltre l’1-1 casalingo la Spal contro l’Ascoli. La squadra di De Rossi va avanti al minuto 16 con il tiro-cross di Dickmann che trova una leggera deviazione e beffa Leali sul primo palo (non impeccabile il portiere degli ospiti). Padroni di casa che spingono forte e rischiano il raddoppio in almeno un paio di occasioni. Al 41’ arriva però il pareggio degli ospiti: traversone di Falasco dentro l’area di rigore che pesca Adjapong, che fa 1-1 in tuffo con il destro. Al 45’ la partita cambia ancora, con i marchigiani che restano in 10 uomini per via dell’espulsione diretta di Giovane. Per tutto il secondo tempo la Spal non riesce ad approfittare della superiorità numerica, con gli ospiti che si chiudono bene. Finisce 1-1, un punto per entrambe (sale a 26 l’Ascoli, 24 punti per la Spal).

VENEZIA-SUDTIROL 0-1

Il Sudtirol espugna il Penzo e vince 1-0 contro il Venezia. Partita che inizia con 35 minuti di ritardo, dovuti alla sistemazione di una voragine presente sul terreno di gioco. Nella prima frazione meglio i lagunari, che gestiscono il possesso per gran parte di gara. Nella ripresa il canovaccio è analogo, ma nella seconda parte di tempo gli ospiti iniziano a farsi vedere più spesso nella metà campo avversaria. Al 76’ arriva il vantaggio dei trentini, siglato da Tait con un destro a incrociare che batte Joronen. La squadra di Vanoli tenta l’assalto finale per trovare il pareggio, senza però riuscirci. Finisce 1-0 per la squadra di Bisoli, che sale a 32 punti in classifica. Venezia fermo a 20, in piena zona retrocessione.

CITTADELLA-CAGLIARI 0-0

Il Cagliari di Claudio Ranieri non va oltre lo 0-0 contro il Cittadella. Al Tombolato un primo tempo molto intenso, soprattutto sul piano fisico, con quattro ammoniti (due per parte). Gli ospiti vanno più vicini al vantaggio, prima con la conclusione di Falco alla mezzora, poi con il gol annullato a Zappa per fuorigioco di Lapadula. Nella ripresa la partita cambia, quando al 52’ viene espulso Salvi tra le fila dei padroni di casa, per doppia ammonizione. I rossoblù non riescono a sfruttare la superiorità numerica, con l’assenza di Pavoletti che si fa sentire in zona gol. I veneti tengono bene il campo e portano a casa un punto prezioso. Finisce 0-0, con i sardi che salgono a 29 punti. Resta in zona play-out il Cittadella di Gorini (23 punti).