"Siamo troppo stanchi": l'Al Hilal di Inzaghi rinuncia alla Supercoppa d'Arabia Saudita

L'Al Hilal di Simone Inzaghi, eliminato ai quarti di finale del Mondiale per Club, avrebbe dovuto partecipare alla Supercoppa d'Arabia Saudita dal 19 al 23 agosto a Hong Kong. Avrebbe, perchè la società ha mandato una lettera alla federazione saudita annunciando di non voler partecipare alla competizione. Il motivo è la troppa stanchezza, sopraggiunta al termine di una stagione faticosa soprattutto alla luce dell'impegno negli Stati Uniti. Troppo poco tempo per recuperare, quindi, e allora Simone Inzaghi e i suoi giocatori hanno deciso di prilungare il riposo prima dell'inizio del campionato.