Serie B, vittoria pesante del Palermo: il Bari va ko 1-0 al Barbera

SERIE B

Marconi avvicina i rosanero alla zona-playoff, Cheddira spreca e i Galletti tornano a casa a mani vuote

© ipp Termina 1-0 Palermo-Bari, partita che apre la 21a giornata di Serie B. I siciliani devono ringraziare il guizzo di Marconi, che all’82’ risolve la sfida uscendo vittorioso da una mischia nell’area degli ospiti. Pioggia e vento tropicale al Barbera, che festeggia la settima vittoria stagionale per la squadra di Corini e vede i rosanero salire a 28 punti, agganciando il Cagliari all’ottavo posto. Sconfitta pesante per il Bari, che resta a quota 33.

Vittoria per 1-0 al Barbera del Palermo contro il Bari, nel primo match della 21a giornata di Serie B. Il forte temporale che si abbatte sul Barbera è un fattore innegabile e i padroni di casa hanno il vento a favore nel primo tempo. Questo ha consentito all’undici di Corini di presentarsi con costanza dalle parti di Caprile, che al 36’ si supera sul tentativo a botta sicura di Brunori. Anche i pugliesi si rendono pericolosi in un paio di occasioni, con il pallonetto di Ceter che per poco non beffa Pigliacelli. Nella ripresa è invece il Bari a sfruttare il vantaggio dato dal clima, ma al 59’ Cheddira spreca un contropiede ben orchestrato tirando addosso all’estremo difensore dei rosanero. La partita è molto intensa e dal forte tasso agonistico, ma nessuna delle due squadre riesce a trovare il vantaggio. Al 79’ ci prova per il Bari il nuovo entrato Botta, ma l’argentino spara alto da posizione favorevole. Per l’1-0 si deve aspettare fino all’82’, con Ivan Marconi che trova il vantaggio per i rosanero, col guizzo vincente nella mischia generatasi in area di rigore. Il Bari perde la testa e Cheddira, espulso all'89' per una gomitata a Saric. Finisce 1-0 per il Palermo, che con questi tre punti sale così a 28 lunghezze, raggiungendo il Cagliari in ottava posizione e affacciandosi in zona playoff. I pugliesi, invece, lasciano tre punti pesanti al Barbera e rimangono a quota 33.