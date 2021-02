Serie B, la Reggiana rimonta l’Entella nella sfida salvezza

SERIE B

Il 21° turno di Serie B si chiude con la vittoria della Reggiana sull’Entella per 2-1 nel posticipo domenicale. Tre punti importanti in chiave salvezza per gli emiliani, che rimontano il gol segnato da Brescianini al 48’ con due guizzi ravvicinati, al 53’ e al 56’, firmati da Laribi e Muratore. Per gli uomini di Massimiliano Alvini è il secondo successo casalingo consecutivo, che permette loro di abbandonare le ultime tre posizioni in classifica. lapresse

Difficile definire alle spalle la crisi vissuta fra metà dicembre e metà gennaio, ma per la Reggiana arrivano segnali decisamente positivi in vista di una seconda parte di stagione in cui ogni partita sarà come una finale. Quella contro l’Entella è una sfida accesa e combattuta, divertente soprattutto nella ripresa, che aggiunge qualche certezza in più in casa granata e ne toglie parecchie ai liguri.

Eppure sono proprio gli ospiti a giocare meglio in un primo tempo senza reti e a concretizzare la pressione nelle primissime battute della ripresa, al 48’: Mazzocco pesca Brescianini al limite dell’area, il centrocampista scuola Milan calcia rasoterra e beffa un Cerofolini partito un po’ in ritardo. Sembra il preludio a una goleada, vista l’intensità messa in campo dagli uomini di Vincenzo Vivarini, ma improvvisamente la luce si spegne e la Reggiana ne approfitta per ribaltare il punteggio in soli tre minuti: al 53’ è Laribi a firmare il pari, scrollandosi di dosso un paio di difensori e concludendo alle spalle di Russo, mentre al 56’ la rimonta è completa grazie a Muratore, che arriva a rimorchio sul cross di Radrezza (su cui Ardemagni non riesce ad arrivare) e batte per la seconda volta l’estremo difensore dei liguri, che non può far nulla sulla conclusione dell’ex Juventus.

Ci si attenderebbe la reazione degli ospiti, ma l’impressione è che la benzina sia finita e nemmeno i cinque cambi effettuati da Vivarini riescono a rianimare la squadra ligure. È anzi la Reggiana a sfiorare due volte il 3-1, all’86’ con Mazzocchi e in pieno recupero con Lunetta: il pallone non entra ma è poco male per i granata, che conquistano così il secondo successo consecutivo fra le mura amiche ed escono dagli ultimi tre posti, agganciando in zona playout il Cosenza a 21 punti. Per l’Entella, invece, solo rimpianti e un penultimo posto (a quota 17) che continua a preoccupare.