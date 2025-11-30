Lecce, Di Francesco: "Finalmente un po' di fortuna. Bravi i ragazzi a resistere"

Il Lecce è tornato a vincere in casa in campionato, la prima gioia al Via del Mare per Eusebio Di Francesco: "Venivamo da ottime prestazioni in casa dove avremmo meritato di più. Abbiamo creato difficoltà al Torino tra le linee, in questo modo abbiamo fatto il secondo gol. Poi è stato bravo il Torino a tornare fuori, ma siamo riusciti a resistere. In generale sono soddisfatto perché i ragazzi hanno tenuto fino alla fine, rischiando niente nella ripresa a parte il rigore. Un pizzico di fortuna mi serviva sinceramente".