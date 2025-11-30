Cremonese, Nicola: "Abbiamo recuperato giocatori importanti. Bello affrontare il Bologna ora"

© Getty Images
Queste le parole di Davide Nicola, allenatore della Cremonese, prima della partita contro il Bologna: "Bello affrontare ora il Bologna, è una squadra in forma che può farci compiere degli step importanti. Parliamo di una squadra veloce, aggressiva e che sa giocare. Dovremo essere rapidi a riposizionarci e a saper ribaltare l'azione".
Sulle condizioni dei singoli: "Abbiamo recuperato giocatori importanti, come Zerbin, Silvestri e Moumbagna. Non abbiamo fortuna o sfortuna, semplicemente a volte capita i non tradurre in gol ciò che si costruisce. Per questo serve più determinazione".