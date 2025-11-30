Pisa, Gilardino: "Ottima gara, Inter più brava a concretizzare"

"Devo prima di tutto fare i complimenti alla squadra per la continuità nelle prestazioni, l'Inter è stata più feroce e brava a concretizzare. Noi abbiamo avuto 2-3 palle gol importanti dove potevamo fare meglio. Ma complimenti alla squadra per l'atteggiamento e per come abbiamo giocato". Così l'allenatore del Pisa Alberto Gilardino commenta ai microfoni di Dazn la sconfitta contro l'Inter in campionato. "La squadra ha valori non solo tecnici, ma anche un grande cuore. È quello che dovremo avere per tutta la stagione. Dispiace perchè oggi abbiamo creato delle opportunità e poteva andare meglio, poi sappiamo che se concedi delle occasioni loro sono letali. I dettagli fanno la differenza e c'è da lavorare tanto, ma ribadisco la fiducia in questi ragazzi", ha aggiunto.