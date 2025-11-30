Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Pisa, Gilardino: "Ottima gara, Inter più brava a concretizzare"

30 Nov 2025 - 17:22

"Devo prima di tutto fare i complimenti alla squadra per la continuità nelle prestazioni, l'Inter è stata più feroce e brava a concretizzare. Noi abbiamo avuto 2-3 palle gol importanti dove potevamo fare meglio. Ma complimenti alla squadra per l'atteggiamento e per come abbiamo giocato". Così l'allenatore del Pisa Alberto Gilardino commenta ai microfoni di Dazn la sconfitta contro l'Inter in campionato. "La squadra ha valori non solo tecnici, ma anche un grande cuore. È quello che dovremo avere per tutta la stagione. Dispiace perchè oggi abbiamo creato delle opportunità e poteva andare meglio, poi sappiamo che se concedi delle occasioni loro sono letali. I dettagli fanno la differenza e c'è da lavorare tanto, ma ribadisco la fiducia in questi ragazzi", ha aggiunto.

Ultimi video

03:01
DICH SPALLETTI POST JUVE CAGLIARI DICH

Spalletti: "Squadra timida, la reazione quando ci si è resi conto della brutta figura"

00:26
CLIP CHIVU ALLARME IN CONFERENZA PER SITO 30/11 SRV

Sorriso Chivu: suona l'allarme in conferenza e lui…

00:27
MCH FESTA IN CONFERENZA FLAMENGO MCH

Flamengo in festa, l'allenatore sommerso dal ghiaccio

00:33
MCH GOL ROVESCIATA PSV MCH

Saibari, il gol in rovesciata è da urlo

01:08
DICH NICOLA PRE BOLOGNA DICH

Nicola: "Sono contentissimo di incontrare il Bologna in questo momento"

03:29
DICH LLORENTE DA MIAMI DICH

Llorente: "Inter, Milan e Napoli favorite per lo scudetto. Juve un po' in difficoltà"

03:38
DICH SHEVA DA MIAMI SRV

Sheva: “Scudetto? Il Milan c’è, Allegri ha creato una bella atmosfera”

00:43
MCH FLAMENGO TRIONFO LIBERTADORES MCH

Danilo-gol, il Flamengo vince la quarta Libertadores

01:32
DICH TOTTI DA MIAMI SU ROMA-NAPOLI 30/11 SRV

Totti: "Roma-Napoli gara chiave. Gasperini sta facendo grandi cose"

02:22
DICH TONI DA MIAMI DICH

Toni: "Yildiz mi fa impazzire, Juve da scudetto. E Pio Esposito mi somiglia"

01:50
DICH ALLEGRI POST MILAN-LAZIO 29/11 DICH

Allegri: "Collu? Ha arbitrato bene"

03:34
DICH FOFANA POST LAZIO 29-11 DICH

Fofana: "Scudetto? Si parla a maggio, non prima"

01:08
MCH NACIONAL BENFICA 1-2 MCH

Il Benfica vince con una incredibile rimonta, Mourinho esplode di gioia

01:17
MCH AL-HILAL INZAGHI IN SEMIFINALE MCH

Poker dell'Al Hilal di Inzaghi che vola ai quarti di finale della King Cup

02:16
DICH S ESPOSITO POST JUVE CAGLIARI 29/11 DICH

Seba Esposito: "Il pareggio immediato di Yildiz ci ha tagliato le gambe"

03:01
DICH SPALLETTI POST JUVE CAGLIARI DICH

Spalletti: "Squadra timida, la reazione quando ci si è resi conto della brutta figura"

I più visti di Calcio

DICH SPALLETTI POST JUVE CAGLIARI DICH

Spalletti: "Squadra timida, la reazione quando ci si è resi conto della brutta figura"

DICH ALLEGRI X SITO 27/11 DICH

Allegri: “La vittoria nel derby meravigliosa, ma ora basta! Pulisic... Difficile”

MCH NACIONAL BENFICA 1-2 MCH

Il Benfica vince con una incredibile rimonta, Mourinho esplode di gioia

Inter, what's going on?

Inter, che succede? Le sconfitte sono già 5

Lionel Messi, 405 assist

Messi diventa il Re degli assist, chi dietro lui? La classifica dei migliori 10

La rinascita di Lookman

La rinascita di Lookman

Calcio ora per ora
Vedi tutti
18:34
Liga: derby di Siviglia riprende dopo sospensione per lancio oggetti
18:08
Bologna, i convocati di Italiano per la Cremonese
17:22
Pisa, Gilardino: "Ottima gara, Inter più brava a concretizzare"
16:10
Cremonese, Nicola: "Abbiamo recuperato giocatori importanti. Bello affrontare il Bologna ora"
15:20
Lecce, Falcone: "Rigore? Ero quasi sicuro di pararlo"