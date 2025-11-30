Inter, Sucic prima del Pisa: "Dobbiamo essere più cinici"

Intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali del club nel prepartita della sfida contro il Pisa, Petar Sucic ha analizzato il periodo dell'Inter. Queste le parole del centrocampista nerazzurro: "Se dobbiamo essere più cinici? Sì, ma abbiamo fatto bene e dobbiamo continuare così. Io penso che noi meritassimo di più. È andata così ma dobbiamo cercare di migliorarci. Non si tratta di fortuna o sfortuna. Noi dobbiamo essere più cinici e possiamo migliorare solo lavorando. È molto importante per me la fiducia del mister, sto cercando di prendere confidenza ed essere il più utile possibile alla squadra."