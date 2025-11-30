Logo SportMediaset

Calcio

Inter, Sucic prima del Pisa: "Dobbiamo essere più cinici"

30 Nov 2025 - 14:52

Intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali del club nel prepartita della sfida contro il Pisa, Petar Sucic ha analizzato il periodo dell'Inter. Queste le parole del centrocampista nerazzurro: "Se dobbiamo essere più cinici? Sì, ma abbiamo fatto bene e dobbiamo continuare così. Io penso che noi meritassimo di più. È andata così ma dobbiamo cercare di migliorarci. Non si tratta di fortuna o sfortuna. Noi dobbiamo essere più cinici e possiamo migliorare solo lavorando. È molto importante per me la fiducia del mister, sto cercando di prendere confidenza ed essere il più utile possibile alla squadra." 

