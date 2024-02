Serie B: la Cremonese si ferma, con l'Ascoli è 0-0

SERIE B

Nonostante le tante emozioni, il risultato non si sblocca al Del Duca. I grigiorossi sprecano la chance di mettere pressione al Parma: è pari a reti bianche

© italyphotopress La 25a giornata della Serie B si apre con un match ricco d'occasioni nei primi settanta minuti, che non vede però arrivare la rete. L'Ascoli ferma sullo 0-0 la Cremonese, che resta seconda in classifica e perde l'occasione di mettere pressione alla capolista Parma. I grigiorossi, che si sono visti annullare il potenziale vantaggio di Tsadjout al 60', si portano a 46 punti e a -5 dalla vetta, ma domani potrebbero essere scavalcati dal Como (45).

Pari giusto al Del Duca, dove l'Ascoli e la Cremonese non riescono a sbloccare il risultato: è 0-0, coi grigiorossi che si vedono annullare il gol del vantaggio al 60'. Partono meglio i marchigiani nei primi minuti, con Celia subito pericoloso. Gli ospiti rispondono con Vazquez, ma poi rischiano grosso in due occasioni: Mendes impegna Jungdal, mentre Rodriguez calcia a lato di poco. Al 27', ecco il grande brivido per l'Ascoli, che viene salvato solo dalla deviazione sulla linea di Bellusci: Zanimacchia trova il pallonetto e sorprende Viviano, col difensore decisivo. La Cremonese prende coraggio da questo episodio e chiude in bellezza, con Sernicola e Vazquez molto pericolosi, ma è 0-0 al 45'. Nella ripresa i grigiorossi spingono subito col Mudo, che sfiora l'incrocio dei pali dopo pochi secondi, poi rischiano nuovamente: è Falzerano a mancare il gol del vantaggio per l'Ascoli, che tira un sospiro di sollievo al 60'.

La rete di Tsadjout viene infatti annullata per un precedente offside di Sernicola e si resta sul risultato di parità. I cambi spezzettano il gioco e le emozioni latitano negli ultimi minuti, che sono ricchi di nervosismo e cartellini gialli. Finisce dunque 0-0 tra l'Ascoli e la Cremonese, che perde la chance di mettere pressione al Parma. I grigiorossi salgono a 46 punti ed a -5 dalla vetta, ma domani potrebbero essere scavalcati dal Como (45). Mantiene la 16a posizione, invece, l'Ascoli: 23 punti per i ragazzi di Castori, che staccano momentaneamente Ternana e Spezia (22).